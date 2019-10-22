Орский вагонный завод вдвое увеличит объемы ремонта

Вагонный завод в Орске планирует вдвое увеличить объемы планового ремонта - с сегодняшних 300 до 600 железнодорожных вагонов в месяц. Кроме того, на предприятии будет запущена и выведена на проектную мощность линия чистовой обработки колесных осей.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья, об этом губернатору области Денису Паслеру в ходе его рабочей поездки на восток области рассказали новые собственники предприятия.

- Работа, которую мы вели последние полгода, принесла результаты: у завода новый собственник, который намерен инвестировать в развитие производства и вывести предприятие из кризиса. Коллектив предприятия сохранен, завод работает. Перспективы понятны. Занятость, новые рабочие места, наращивание производства - в решении этих вопросов я гарантирую содействие региона, - заявил лидер региона.

Основной темой встречи с новым собственником Орского вагонного завода стало развитие предприятия.

- Главные направления - это увеличение объемов планового ремонта с сегодняшних 300 до 600 железнодорожных вагонов в месяц, а также запуск линии чистовой обработки колесных осей и вывод ее на проектную мощность. Колесные пары - востребованный продукт, мы уже работаем с потенциальными партнерами, на предстоящий год проблем с заказами не будет, - сказал гендиректор "Новой вагоноремонтной компании" Вадим Михальчук.

Завод в Орске специализируется на ремонте железнодорожных вагонов и колесных пар. Он способен выпускать 6000 осей и до 1500 колесных пар в месяц. Сегодня продуктивность предприятия значительно ниже. Линия по обработке осей, смонтированная восемь лет назад, фактически не работала из-за нехватки средств на окончание пусконаладочных работ.

Посетив цеха предприятия, Денис Паслер ознакомился с производственным циклом и осмотрел линию обработки осей, которую предстоит запустить в ближайшее время.

Новый собственник завода попросил помочь в получении дополнительного участка земли в аренду и решении вопроса с железнодорожными путями неработающего никелькомбината. Губернатор поручил муниципалитету и минэкономразвития оказать содействие в решении этих вопросов.