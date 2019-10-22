В Уфе прошла 1-я Международная научно-практическая конференция "Геология. Геофизика - 2019. Наука, производство, инновации", организованная АО "Башнефтегеофизика". На приглашение участвовать в ее работе откликнулись более 400 специалистов из российских компаний, а также коллеги из зарубежных стран. Интерес объясним: живое общение помогает узнать новое, понять, чем дышат конкуренты или партнеры, что можно применить для повышения эффективности своей деятельности.

Идти к цели сообща

В течение двух дней в центре внимания находились проблемы, требующие согласованных партнерских действий. Поднятые на пленарной дискуссии вопросы активно обсуждались в секциях, тематика которых охватывала все сферы: разведочная геофизика, промысловая геофизика и приборостроение, региональная геология, обработка и интерпретация, экология и мониторинг разработки, промышленная безопасность, экономика и финансы.

- Сегодня нефтесервисные услуги являются важнейшим звеном на всех этапах поиска, разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа. Время "легкой" нефти прошло. Большинство открытых месторождений в последние годы - мелкие и средние, имеют сложное геологическое строение, которое требует дорогостоящих методов поиска и разведки, - подчеркнул председатель Совета директоров АО "Башнефтегеофизика" Явдат Адиев.

Серьезным вызовом для нефтяных и нефтесервисных компаний является колебание цены на нефть. Полагают, что с учетом возрастающих экологических требований, промышленной безопасности и рисков новых проектов себестоимость "черного золота" будет расти.

- В таких условиях требуется новый уровень нефтесервисных услуг: по безопасности и качеству, по применяемым технологиям и процессам, по планированию и реализации комплекса работ, - отметил Явдат Адиев.

И здесь необходимо находить полное понимание с заказчиками.

Конкуренция - двигатель прогресса

"Башнефтегеофизика" - единственная в России компания, которая не только оказывает сервисные услуги, но разрабатывает и изготавливает аппаратуру и оборудование, способное работать в самых сложных условиях.

- В последние три года мы внедряем систему интеллектуализации добывающего фонда скважин, которую поставляем в крупнейшие нефтегазовые компании России, осваивая тем самым новый рынок, - сообщил заместитель директора АО НПФ "Геофизика" по каротажу в процессе добычи Михаил Якин. - Интеллектуализация фонда скважин подразумевает спуск оборудования на длительный срок - 3-5 лет, чтобы удаленно контролировать работу добывающей скважины, увеличивая тем самым коэффициент извлечения нефти. Для того, чтобы оборудование не отказывало в самых агрессивных средах, изучаются и используются новые материалы. Используем и новые источники энергии. На автономных скважинах, где на устье нет 220 вольт, например, на полуострове Ямал, мы работаем за счет ветрогенераторов и солнечных панелей.

Наше техническое решение обходится заказчику дешевле, чем то, что предлагают, например, канадцы.

В плане импортозамещения предприятие добилось многого. Новейшие разработки уфимских геофизиков оцениваются на уровне лучших зарубежных аналогов и позволяют конкурировать с "большой четверкой", как называют группу лидирующих в мире сервисных компаний.

- Пока мы не готовы выходить на сложные шельфовые скважины, но на суше уже выполняем исследования в производственном режиме и конкурируем с большой "четверкой", - отметил Явдат Адиев.

"Башнефтегеофизика" идет в ногу со временем. Так, разработанная специалистами предприятия аппаратура каротажа в процессе бурения "Вектор", позволяющая в ряде случаев отказаться от стандартных геофизических исследований, позволила ликвидировать отставание России от мирового тренда - оптимизации сроков строительства скважины, в связи с чем исследования проводятся уже в процессе бурения.

На достигнутом не остановились: создается 2-е поколение данной аппаратуры в комплексе с роторной управляемой системой.

Заместитель генерального директора по бурению ООО "Лукойл - Западная Сибирь" Виталий Ковалев рассказал, что система "Вектор" успешно применяется при разработке месторождений.

- В связи с санкционной политикой многие российские компании предпринимают попытки наверстать упущенное, заместить услуги, предлагаемые "большой четверкой", и "Башнефтегеофизика" является лидирующей в предоставлении технологий, - подчеркнул Виталий Ковалев.

На уровне зарубежных аналогов

Наиболее результативным методом для поисков и разведки месторождений нефти и газа является сейсморазведка, особенно в формате 3D.

За последние годы произошло качественное увеличение объема полезной информации, которая извлекается из сейсмического сигнала, также существенно выросла достоверность прогнозов, сделанных на основе сейсмических данных. Все это позволяет создавать детальные цифровые геологические модели месторождений, которые являются основой для принятия всех дальнейших решений: по размещению поисково-разведочного бурения, подсчету запасов, выбору системы разработки, оптимальному размещению эксплуатационных скважин.

Разумеется, таких результатов не добиться без современного оборудования для сбора полевых данных, такого как вибрационный источник сейсмических сигналов "Батыр", который выпускается в одной из дочерних компаний "Башнефтегеофизики" в двух исполнениях: гусеничном - для работы в условиях Арктики и колесном - для работы в условиях "большой земли".

Актуальные вопросы, касающиеся обработки сейсмических данных, детально обсуждались на профильной секции.

- Это было интересно и полезно, - отметил главный геофизик одной из немецких компаний Юрген Прюсманн. - У нас сложились долгосрочные партнерские отношения с "Башнефтегеофизикой", в частности с Научно-производственным центром "Геостра", который занимается обработкой и интерпретацией сейсмических данных. В течение последних пяти лет мы реализовали несколько совместных проектов, и эта конференция фактически подвела некий итог нашего сотрудничества. Российские компании предоставляют геофизический сервис на уровне, сопоставимым с зарубежным, а в области теоретической подготовки российские специалисты даже обгоняют своих иностранных коллег.

Генеральный менеджер индийской компании Нареш Аваргал обозначил особую роль башкирских специалистов в изучении недр его страны.

- Правительство Индии запустило программу по разведке неосвоенных участков, в связи с чем реализуется национальный сейсмический проект. Проводятся сейсмические исследования общим объемом 40 тысяч километров профилей МОГТ-2Д. ООО НПЦ "Геостра" - одна из двух групп, которая обрабатывает и интерпретирует сейсмические данные по 11 неисследованным осадочным бассейнам общим объемом 20 тысяч километров МОГТ-2Д. Один из этих бассейнов - уже подтвердил перспективность в плане нефтедобычи, - сообщил Нареш Аваргал.

Компетентно

Андрей Назаров, и.о. вице-премьера правительства РБ:

- Любая площадка для профессионального общения нефтяников, геофизиков служит развитию отрасли, которая для России и Башкортостана является одной из ключевых. Россия обладает 22 процентами мировых запасов трудноизвлекаемой нефти. Общероссийская доля ее добычи пока невелика - 7,2 процента, но она неуклонно растет. В перспективе трудноизвлекаемая нефть будет играть большую роль. Геофизика и нефтесервис являются стратегически важными направлениями в нашей экономике. Республика Башкортостан - один из немногих регионов, в котором есть и всегда будет научная, техническая, кадровая база для успешного развития нефтегазовой промышленности.

Нефтяная геофизика в Башкирии появилась одновременно с самой нефтяной промышленностью. Еще долго она будет опорой экономики. Все, что помогает отрасли быть успешной, заслуживает максимальной поддержки со стороны правительства. Тем более, что в области геологии и геофизики мы практически не отстаем от зарубежных инжиниринговых и сервисных компаний.

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Эксперты предрекают, что совсем скоро борьба пойдет даже не за технологии и ресурсы, а за умы, причем конкуренция будет как за управленцев, инженеров, так и за рабочие кадры. Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин уверен, что шансы выиграть такую гонку у нас есть.

- Для этого надо теснее сотрудничать с нефтяными и нефтесервисными компаниями, - сказал он. - В нашем университете работает 85 базовых кафедр. С "Башнефтегеофизикой" достигнута договоренность о создании еще одной. Кроме того, создание Научно-образовательного центра мирового уровня позволяет надеяться на прорыв в деле подготовки конкурентоспособных кадров.

Тему связи науки с производством решено внести в повестку 2-й международной научно-практической конференции по геологии и геофизике. Это означает, что специалисты отрасли уже рассматривают ее как площадку для продолжения диалога.

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