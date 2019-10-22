В Оренбуржье стартовал молодежный форум "Рифей"

Около 200 молодых активистов в возрасте от 18 до 35 лет стали участниками областного молодежного форума "Рифей - 2019", стартовавшего в Оренбурге. В этом году на форум приехали также гости из Луганской и Донецкой республик.

Главные направления работы форума - "Волонтеры культуры" и "Лидеры студенческого самоуправления". По традиции, каждый желающий сможет представить свою идею на конвейере молодежных проектов и получить грант на ее реализацию.

- Для нас очень важно, что национальный проект "Культура" включает в себя масштабное волонтерское направление, - отметила и.о. директора департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина, приветствуя гостей форума. - У волонтеров культуры нашей области - важные задачи: практическая поддержка клубов и сельских домов культуры, обозначение сферы культуры и искусства в рамках Молодежного референдума и организация культурной программы предстоящего юбилейного международного форума "Евразия".

Форум "Рифей" продлится до 26 октября. Его гостями и спикерами станут члены правительства Оренбуржья, представители региональных органов исполнительной и законодательной власти, общественные деятели, бизнес-тренеры, журналисты, маркетологи.

Справка "РГ"

Областной образовательный молодежный форум "Рифей" проводится в Оренбургской области с 2014 года. За шесть лет его участниками стали около 500 представителей органов молодежного самоуправления. Более 300 молодежных идей получили гранты на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.