В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

В Перми во время тренировки в плавательном бассейне погибла девочка. СК РФ по региону возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Место происшествия сейчас осматривают сотрудники СК. Для дальнейшего изучения были изъяты записи с камер наблюдения, установленных в бассейне. Для выяснения причин гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

К слову, в прошлом году в этом же бассейне погибла 10-летняя девочка. В отношении тренера спортивной группы было возбуждено уголовное дело.