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22.10.2019 10:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По царским следам

В Пермском крае появится федеральный туристический маршрут
Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 237(7995)
В Прикамье появится "Императорский маршрут" - туристический проект, который уже более 10 лет реализуется в других регионах. Он позволит лучше раскрыть туристический потенциал Пермского края, привлечет к нам отечественных и зарубежных путешественников.
Ротонда, возведенная почти двести лет назад в честь посещения Перми императором Александром I, сейчас является одной из старейших достопримечательностей города. Фото: Архив РГ Ротонда, возведенная почти двести лет назад в честь посещения Перми императором Александром I, сейчас является одной из старейших достопримечательностей города. Фото: Архив РГ
Ротонда, возведенная почти двести лет назад в честь посещения Перми императором Александром I, сейчас является одной из старейших достопримечательностей города. Фото: Архив РГ

Проект "Императорский маршрут" посвящен возрождению историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. Проект реализуется сразу в нескольких регионах, где остались исторические свидетельства пребывания членов императорской фамилии в конце XIX - начале XX века. В частности, "Маршрут" рассказывает о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора и ее члены - щедрые меценаты и неутомимые благотворители.

В связи с этим в Прикамье подписано трехстороннее соглашение между Федеральным агентством по туризму, фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и краевым правительством. В соответствии с ним стороны обязуются организовать благоприятные условия для создания туристского продукта и разработать планы его развития до 2025 года. По мнению руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, Пермь занимает заметное место в маршруте, и подписание соглашения - еще один шаг в формировании важной исторической ветки туризма в регионе.

Фото: Вера Костамо/РИА Новости
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Так, в рамках пермского отрезка "Императорского маршрута" экскурсанты смогут посетить достопримечательности краевой столицы: ротонду в парке имени Горького и обелиск "Сибирская застава", Александровскую больницу, построенную по распоряжению Александра I и названную впоследствии в его честь, пермское Алексеевское реальное училище, открытое великим князем Алексеем Александровичем в 1873 году, и Мариинскую женскую гимназию, открытую великим князем Михаилом Николаевичем, а также ряд других, не менее ярких и исторически важных локаций. Туристов ожидает поездка в Орджоникидзевский район, в поселок Чапаевский, к месту предполагаемого расстрела великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Джонсона.

- Проект "Императорский маршрут" крайне важен для Пермского края с точки зрения его исторической значимости, - пояснила заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева. - В России необходимо развивать внутренний туризм, показывать уникальность каждого региона. "Императорский маршрут" станет одной из таких точек роста в сфере историко-культурного и паломнического туризма в Прикамье. Он включает все важнейшие исторические точки, связанные с домом Романовых и историей царской России в целом.

Стоит отметить, что в Пермском крае в ближайшее время будут развиваться и другие туристические проекты. На эти цели региональные власти намерены предоставить девяти муниципалитетам субсидии в размере 20 миллионов рублей. Так, в 2020 году благодаря финансированию из краевого бюджета в Осе продолжится благоустройство набережной Камы на месте проведения фестиваля экстремальных видов спорта "Оса - акватория Беринга". В Губахе установят площадку "Сердце Пармы" и декорацию для одноименного фильма - арт-объект "Княжеская барка". В Березниках будет благоустроена территория музея "Палаты Строгановых". В Чусовском муниципальном районе организуют туристический маршрут "Чусовские затеси", для которого приведут в порядок не задействованную ранее набережную речки Архиповки, а в музее "Этнографический парк истории реки Чусовой" появится соответствующая инфраструктура. В Горнозаводском городском округе обустроят смотровую площадку на месте находки первого алмаза и установят информационные стенды. В некоторых других муниципалитетах края также появится туристическая инфраструктура, в том числе информационные щиты и указатели.

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