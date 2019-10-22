В Саратовской области открылось 10 фельдшерско-акушерских пунктов

В Саратовской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" с начала года открылось уже 10 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Недавно новые ФАПы открыли в селе Первомайском Ровенского района, этот медпункт обслуживает 530 человек, в селах Куликовка Татищевского района, в селе Марьевка и на хуторе Богдановка в Перелюбском районе. Раньше жителям этих населенных пунктов, приходилось обращаться за медпомощью в соседние села. Сельчанам из Первомайского добирались до ближайшего фельдшера за пять, а с хутора Богдановка за восемь километров.

Как отметили в областном министерстве здравоохранения, все фельдшерско-акушерские пункты оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Во всех ФАПах имеется стандартный набор кабинетов и вспомогательных помещений для проведения профилактических осмотров, диспансеризации и лечебных мероприятий. В каждом медпункте есть кабинет приема пациентов, процедурный и смотровой кабинеты, санитарные помещения, комната для медицинского персонала.

К фельдшерским пунктам подведены коммуникации (вода, электроэнергия, водоотведение). Медпункты оборудованы пандусами, прилегающие территории благоустроены, а подъезд к ним отремонтирован.

В дальнейшем на базе новых ФАПов в селах будут работать выездные бригады врачей узких специальностей. Все это повысит доступность первичной медицинской помощи для сельчан.

До конца года откроется еще один фельдшерско-акушерский пункт в селе Нееловка Татищевского района. Строительство еще одного ФАПа завершается в селе Скатовка Саратовского района.