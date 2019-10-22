В ТОСЭР "Новотроицк" придет итальянский бизнес

К ноябрю 2020 года на территории ТОСЭР "Новотроицк" будет запущено производство керамогранита. Инвестором проекта выступит Новотроицкий завод хромовых соединений вместе с итальянскими партнерами. Еще один проект - содовое производство НЗХС готов завершить летом следующего года.

Такие сроки были названы на совещании по развитию ТОСЭР "Новотроицк", которое провел в городе губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Как сообщила пресс-служба правительства области, лидер региона потребовал от городских властей усилить работу с инвесторами.

- Надо работать с инвестором, а не имитировать деятельность. Инвестор не может приступить к реализации проекта стоимостью 3 млрд рублей, потому что ему с января этого года не могут предоставить земельный участок. Мы с вами встречались три месяца назад. Я ставил перед вами ряд задач, в том числе - по формированию земельных участков под проекты резидентов ТОСЭР, - напомнил Паслер.

Глава города Дмитрий Буфетов отчитался о выполнении поручений губернатора. В частности, за три месяца сделана дорога к содовому заводу, построен водовод к предприятию "Н-Сплав". Выявлены 16 земельных участков, пригодных для инвесторов, четыре из них готовы к передаче. По остальным продолжают работать юристы - в том числе и по участку для реализации проекта по производству керамогранита. Документы на него будут готовы к 26 ноября.

Инвестор - Новотроицкий завод хромовых соединений, уже получивший статус резидента ТОСЭР, готов приступить к земляным строительным работам в ноябре текущего года. А к ноябрю 2020-го планируется совместно с итальянскими партнерами запустить производство керамогранита. Еще один проект - содовое производство - НЗХС готов завершить летом следующего года. Оба инвестпроекта планируется реализовать на год раньше первоначально намеченного срока.

Денис Паслер поручил к концу года завершить все формальности по 16 участкам для будущих резидентов и проработать инфраструктурный проект по строительству нового технического водовода к промплощадке ТОСЭР.

Кстати

Кроме того, губернатор познакомился с работой "Южноуральской горно-перерабатывающей компании", которая производит цемент, металлосодержащую продукцию, известняк, товарный бетон и железобетонные изделия. В 2010 году здесь была открыта первая очередь производства мощностью 1,3 миллиона тонн цемента в год. На сегодня завершено строительство второй очереди печной линии общей мощностью до 2600 тысяч тонн цемента в год.