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22.10.2019 17:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

По Симбирскому тракту

В Ульяновской области завершился финальный этап чемпионата России по ралли-рейдам
Текст: Виктория Чернышова (Ульяновск)
За три дня участники бахи "Симбирский тракт" преодолели более 700 километров по поволжскому бездорожью.
Фото: Арсений Бабенков/РГ Фото: Арсений Бабенков/РГ
Фото: Арсений Бабенков/РГ

Гонщики сражались за позиции в турнирной таблице в четырех дисциплинах - Т2 (стандартные автомобили), Т3 (багги), Т4 (грузовики), R, а также в абсолютном зачете. Кроме этого, параллельно прошел традиционный областной чемпионат.

В общей сложности в торжественном открытии соревнований принял участие 51 экипаж.

"Российская газета" выступила информационным партнером гонки и поддержала экипаж, приехавший в Ульяновск из Великого Новгорода. Пилот - москвич Антон Мельников - имеет за спиной 9-летний опыт гонок. Именно он был капитаном головного экипажа уникальной автоэкспедиции "РГ" - проехал с журналистами от Балтики до Арктики. В 2010 году Антон впервые попробовал себя в соревнованиях, спустя год выиграл кубок России. А в 2012 году стал лучшим дебютантом Дакара, заняв 17-е место в абсолюте.

Фото: Российские ралли-рейды
В Ульяновской области состоится ралли "Симбирский тракт 2019"

- Конечно, эта трасса, где трагические случаи произошли уже на первом этапе, запомнилась навсегда. За две недели гонок по пустыням я похудел на семь килограммов, штурман - на 12. Новички обычно редко добираются до финиша, но мы вошли в 20-ку лучших. Главное, на мой взгляд, для гонщика - умение справляться с эмоциями. Мне это удается, - рассказал Антон.

По его словам, ульяновская трасса оказалась тоже довольно непростой, но тем и интереснее. Октябрьская погода - уже испытание для спортсменов: много воды, скользко. С учетом того, что борьба была довольно жесткой, гонка обещала быть жесткой. Так и вышло: Toyota Land Cruiser 200, которую пилотировал Мельников, врезалась в "Садко NEXT" Болеслава Левицкого. К сожалению, внедорожник выбыл из соревнований: сильно повредился капот, вышли из строя датчики, разбились фары и радиаторы…

- Ралли-рейд - это "шахматы" автоспорта. Нужно совмещать желания с возможностями спортивного автомобиля. Трасса меняется постоянно, даже в зависимости от направления ветра. Что уж говорить о дожде или ливне. Даже если ты едешь два круга, второй будет совершенно иным - повороты вроде бы те же, но техника их прохождения - совершенно иная, - говорит спортивный комиссар соревнований, судья всероссийской категории Павел Миронов.

Ралли-рейд в российской глубинке - зрелище запоминающееся. Небольшой, на первый взгляд, брод, превращал автомобили в "монстров" с огромными грязевыми крыльями. Перчинки во второй день соревнований (когда спортсмены преодолевали два круга, каждый - почти по 170 километров) добавил туман. Гонщикам пришлось несладко: автомобили, пролетающие по лужам, дымились, стекла были забрызганы грязью и нещадно запотевали - их приходилось постоянно протирать.

А в последний день спортсменам пришлось в буквальном смысле плавать - по огромным лужам, которыми оказались покрыты глубокие канавы. Для автомобилей это стало настоящим боевым испытанием. Лидером гонки стал питерский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова на BMW X3. В дисциплине R лучшими оказались Олег Нежнов и Александр Семенов на ГАЗель Next, в Т2 - Максим Кирпилев и Олег Тюпенкин на Porsche Cayenne S, в Т3 - Федор Воробьев и Кирилл Шубин на BRP Can-Am Maverick X3 XRS, в Т4 - Алексей Хлебов и Василий Слобожанинов на ГАЗ 33088 Садко Спорт. К слову, в призовой гонке участвовали не только российские гонщики, но еще и спортсмены из Белоруссии, Литвы и Туркмении, так что ралли-рейд стал международным. Итоги чемпионата станут известны позже. Пока же спортсмены уже строят планы на будущий год - анализируют ошибки и удачи и, как всегда, надеются на победу.

Спорт Виды спорта Автомото Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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