В Ульяновской области началось рассмотрение бюджета на 2020 год

В Ульяновской области начинается рассмотрение главного финансового документа. Проект бюджета на ближайший год и плановый трехлетний период обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседаниях профильных комитетов.

Обозначили приоритеты

Доходы региона на 2020 год ожидаются в размере 60,4 миллиарда рублей. Это почти на полтора миллиарда больше, чем годом ранее. Общий объем расходов областной казны составит 61,3 миллиарда рублей. По сравнению с текущим годом они вырастут скромнее - всего на 4,8 процента. Ожидается, что финансовая помощь из федерального центра составит около 10,6 миллиарда рублей.

Как и в предыдущие годы, бюджет сохранит социальную направленность. На расходы, связанные с образованием, здравоохранением, мерами поддержки отдельных категорий граждан предусмотрено около 70 процентов от общего объема средств.

При формировании проекта регионального бюджета в качестве приоритетных были обозначены задачи повышения заработной платы бюджетникам, социальной поддержки нуждающихся граждан, создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. На финансовую помощь муниципалитетам заложено порядка 16,4 миллиарда рублей. Помимо уже действующих госпрограмм появятся две новые - "Научно-технологическое развитие Ульяновской области" и "Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов".

Внесли предложения

Депутаты Заксобрания намерены добиться выделения дополнительного финансирования на развитие здравоохранения, а также рассмотреть вопрос о передаче на федеральный уровень полномочия по обеспечению лекарственными препаратами лиц с орфанными заболеваниями.

В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства в 2020 году выделят более 3,6 миллиардов рублей, это на 900 миллионов больше, чем в этом году. Ожидается, что в результате вырастут и налоговые поступления от АПК в сумме около двух миллиардов рублей. Перед аграриями стоит задача увеличить производство продукции в том числе на экспорт.

На госпрограмму "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов" направят без малого полмиллиарда рублей. Средства пойдут на формирование экологического фонда, развитие водохозяйственного комплекса и лесного хозяйства, а также введение в эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и их утилизации.

На особом контроле

Финансирование отрасли ЖКХ обсудили на комитете по жилищной политике и коммунальному хозяйству. На эти нужды предусмотрено около 988 миллионов рублей. Однако депутаты признали, что потребность в средствах на жилищно-коммунальный комплекс гораздо выше.

Актуальными остаются задачи по расселению граждан из ветхих и аварийных домов, обеспечению жильем детей-сирот. В 2020 году планируется приобрести квартиры для 220 из них, тогда как в очереди остаются около 2,5 тысяч человек. Ежегодно на эти цели из бюджета необходимо выделять минимум 300 миллионов рублей. Значительные финансовые средства необходимы на решение проблем обманутых дольщиков - в случае выделения порядка 325 миллионов рублей из областной казны регион сможет привлечь на эти цели более 1,4 миллиарда рублей из федеральных источников.

Депутаты профильных комитетов в целом одобрили и поддержали предложенные в первом чтении параметры бюджета. Расходные статьи будут детально изучены в ходе подготовки ко второму чтению.

Компетентно

Александр Чепухин, председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Ульяновской области:

- В проект бюджета еще будут вноситься правки, но с уверенностью можно сказать, что в будущем году ни одна отрасль не будет профинансирована в меньшем объеме, чем в 2019-м. При обсуждении проекта бюджета пристальное внимание уделяется расходной части и мало говорится о том, откуда поступают деньги. Наиболее безопасным источником доходов является НДФЛ. В отличие, к примеру, от акцизов, он не подвержен колебаниям. Потенциал повышения собираемости НДФЛ в Ульяновской области имеется. В 2020 году мы будем серьезно работать над этой задачей, чтобы привлечь в региональную казну еще порядка 500 миллионов рублей.