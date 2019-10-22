Житель Прикамья получил 700 тысяч от властей из-за непригодного жилья

Житель города Чермоз Пермского края получил от местных властей 700 тысяч рублей на покупку нового жилья. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Мужчина проживал в частном доме, находящемся на берегу Камского водохранилища. Берег в этом месте ежегодно размывало, и его дом мог рухнуть в реку, так как до обрыва оставалось 14 метров. Из-за этого строение было признано непригодным для жилья, но никаких мер по переселению владельца дома местные власти не предпринимали.

В ситуацию вмешалась прокуратура, был подан иск в местный суд с требованием к администрации Ильинского района выкупить дом и земельный участок, где тот находится. В результате суд согласился с мнением прокурора.

Сейчас владелец опасного дома уже получил 700 тысяч рублей от местных властей на приобретение нового жилья.