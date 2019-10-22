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22.10.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Билетеры кинотеатра в "Зимней вишне" в начале пожара были в сауне

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Фото: Вячеслав Айкин/РИА Новости Фото: Вячеслав Айкин/РИА Новости
Фото: Вячеслав Айкин/РИА Новости

Билетеры кинотеатра ТРЦ "Зимняя вишня" в момент возникновения пожара, в котором погибло 60 человек, находились в сауне.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на потерпевшего Виктора Коноплева, выступившего во время допроса свидетелей на заседании Заводского райсуда Кемерова, большинство погибших - зрители, которые были заперты в одном из кинозалов.

По словам свидетеля, он находился в спортивном зале, который располагался на одном этаже с кинотеатрами. Отправившись после тренировки в сауну, Коноплев встретил там билетерш кинотеатра. Греясь в сауне, девушки переговаривались между собой. И одна у другой спросила: "Ты почему здесь? Ты должна быть там". На что собеседница ответила: в зале идет кино, и дверь в зал она закрыла.

Услышав от администратора, что начался пожар, билетерши покинули сауну, а остальные оставались там еще какое-то время, решив, что тревога ложная.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Большая часть погибших - порядка пятидесяти человек - люди, которые не смогли вовремя выйти из кинозала. Двери последнего были заблокированы. Пожарная сигнализация в здании ТРЦ не сработала, а эвакуацию из него затрудняло сильное задымление.

По факту трагедии возбуждены три уголовных дела, в качестве обвиняемых по которым проходят 15 человек. Первое уголовное дело - в отношении восьми фигурантов - сейчас рассматривает Заводский районный суд областного центра. Заседания проводятся в основном в помещении Ленинского райсуда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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