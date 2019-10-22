В форуме традиционно принимают участие ведущие исследователи не только Сибири и Дальнего Востока, но также Москвы и Санкт-Петербурга. Также в этом году приехали специалисты из США, Китая, Республики Корея и Финляндии.
Участники форума намерены обсудить такие темы, как социально-экономическое развитие Енисейской Сибири, сохранение исторических памятников Енисейска, вклад этого старинного города в историю великих географических открытий и многое другое.
Енисейск некогда был "отцом городов Сибирских" - более важным, чем Красноярск. Здесь шла активная торговля, рядом и добыча золота. Постепенно центр экономический жизни сместился на юг прежде всего из-за истощения золотых россыпей и прокладки Транссиба.
Но с научной точки зрения для города это стало благом: он буквально законсервировался, превратившись в большой исторический памятник под открытым небом.