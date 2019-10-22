В Сибирском федеральном университете прошла масштабная встреча профессионального сообщества, посвященная 400-летнему юбилею города Енисейска.

В форуме традиционно принимают участие ведущие исследователи не только Сибири и Дальнего Востока, но также Москвы и Санкт-Петербурга. Также в этом году приехали специалисты из США, Китая, Республики Корея и Финляндии.

Участники форума намерены обсудить такие темы, как социально-экономическое развитие Енисейской Сибири, сохранение исторических памятников Енисейска, вклад этого старинного города в историю великих географических открытий и многое другое.

Енисейск некогда был "отцом городов Сибирских" - более важным, чем Красноярск. Здесь шла активная торговля, рядом и добыча золота. Постепенно центр экономический жизни сместился на юг прежде всего из-за истощения золотых россыпей и прокладки Транссиба.

Но с научной точки зрения для города это стало благом: он буквально законсервировался, превратившись в большой исторический памятник под открытым небом.