Как остановить подростков-"поджигателей"?

Пятилетнюю Варю Маслову (фамилия изменена - ред.) подожгли прямо возле дома. Из-за шока она даже не кричала, а только плакала. Варя пошла к калитке, по пути срывая горящие куски платья. Увидевший ее в окно старший брат Вова семи лет пулей вылетел к калитке, истошно крича: "Папа, Варька горит!!!" Он руками начал сбивать огонь, а потом стал бросать в сестру с земли грязный песок.

Подбежавший отец схватил горящую дочку на руки и побежал с нею в дом, не обращая внимания на огонь. "Скорая", полиция, следователи, сбежавшиеся соседи... Крики, проклятия, слезы, причитания... И главный вопрос: кто? Кто это сделал? Кто этот нелюдь, упырь, садист? Кого разорвать на куски тут же, на месте, безо всякого суда и следствия?

- Это Соня с Кариной ее подожгли, - уверенно сказал соседский мальчик Захар. - Я на велике проезжал мимо, видел. Они втроем стояли под деревом, а потом Варька запылала. Они ее зажигалкой...

Увидевший сестренку 7-летний брат Вова пулей вылетел к калитке, истошно крича: "Папа, Варька горит!!!"

Толпа двинулась к дому, где жили 11-летняя Соня и ее сестра 9-летняя Карина Полозовы. Идти пришлось недалеко, всего сотню метров. Начали дубасить в калитку. Через минут пять, не раньше, вышла старшая сестра девочек, их опекунша (родителей лишили прав несколько лет назад из-за беспробудного пьянства). "А Карина и Сонечка спят, - не моргнув глазом, заявила она. - Они даже на улицу не выходили. Какая Варя? Какой поджог? Вы в своем уме?!"

Ни чихнуть ни кашлянуть

Варя выжила. С 80 процентами ожога тела, с нарушениями работы всех внутренних органов, но - выжила. Ее поместили в реанимацию 1-й горбольницы Новокузнецка. Лечение осложнял тот факт, что Варя - инвалид первой группы, у нее порок сердца, плохая циркуляция крови. Девочку ввели в медикаментозный сон, подключили всевозможные аппараты. Через несколько дней показалось, что она пусть и потихоньку, но все-таки стала выкарабкиваться.

- А вчера, когда я была в больнице, - тихо говорит ее мама Люда, - врачи сказали, что динамика резко ухудшилась. Мне ее даже увидеть не дают. Говорят, и вам спокойнее, и девочке. А какое тут спокойствие? Я ни спать, ни есть не могу. Только одна Варюша перед глазами. Она и так у меня слабенькая очень, болезненная. Всего-то 8 кило весу. Худенькая, как спичечка. Ей зимой должны были операцию на сердце делать, предупредили, что на время сердце будут останавливать. Сказали - надо набраться здоровья. Мы боялись чихнуть лишний раз. И вдруг такое...

Люда начинает судорожно плакать. А у меня с собой даже чистого платка нет. Остается только утешать самыми бесполезными и бессмысленными в такой ситуации словами: "Все обойдется, все будет хорошо". "Да нет, уже не будет..." - сквозь слезы говорит она. Я молчу.

Детские "шалости"

Первая версия у следователей была обыкновенной, бытовой. Мол, играли девочки, кружились под деревом, потом кто-то - или Карина, или Соня - вытащил зажигалку из кармана и решил подурачиться, бац - и загорелся сарафан. Потом, дескать, сестры испугались, побежали в дом, а малышка осталась гореть. Жалко, конечно, беда большая, но ведь дети, чего у них не бывает.

В полиции Соня и Карина рассказали, что они только подпалили рукав Вариного сарафана, и то, дескать, случайно.

- Вранье, - жестко комментирует Люда. - У сарафана, в котором гуляла Варечка, вообще не было рукавов. А насчет случайности... Они это сделали специально. Потому что Варя увидела, как 11-летняя Соня курит одну сигарету за другой. Она мне об этом сказала, что, мол, Соня умрет скоро из-за табака, он ведь, дескать, очень вреден. И то же она хотела рассказать их опекунше. Вот сестры и решили Варю "наказать"...

В тот день Варя съела аж две тарелки ее обожаемого борща. "Смотри, не лопни", - шутя, предупредила мама. "Во-первых, от супа не лопаются, а во-вторых, я пойду с девочками гулять, до обеда все растрясется", - вполне по-взрослому ответила Варя. И тут же выскочила из дома. На крыльце она взяла машину с краном (Варя, по словам ее родных, не любит играть в куклы, а вот в машинки - за уши не оттащишь), погладила самого верного друга - дворнягу Графа, сидевшего на цепи, который в секунду бы загрыз любого, кто хоть пальцем тронул его обожаемую хозяйку, одного, кстати, с ним роста. Последнее обстоятельство очень помогает Варе, когда она выходит на улицу. Она не открывает ворота, не возится с ржавым замком, а просто пролезает под ними. Раз - и готово.

На улице ее уже ждали Карина и Соня. Дальше все видел только соседский Захар, катавшийся на велосипеде по улице. С его слов девочки сразу пошли под дерево, спрятались в гуще веток. Там они зажали Варю и стали что-то кричать ей в лицо. Захар подъехал ближе. В руках одной из девочек увидел черную зажигалку. И подумал, что компания решила просто покурить.

Черная, прозрачная зажигалка так потом и валялась под деревом, пока ее не подобрали оперативники.

Смотрите "Чучело"

Местные следователи, с которыми я разговаривал по этому делу, и следователи из областного центра Кемерова в один голос просили меня не называть их имена и фамилии. Идет следствие, чего, мол, светиться и комментировать? "Тем более мама там такая серьезная, требует сестер привлечь чуть ли не к уголовной ответственности, - доверительно сказал мне один из руководителей местного СК. - А как их привлечешь, они же малолетки. А у нас еще статистика, не забывайте. Мамаша требует их изолировать в какой-нибудь спецшколе, дескать, они на этом не остановятся. Начнут детей всех соседских третировать, а там у одних девять детишек, у других пятеро, у третьих тоже мал-мала меньше. Всех как вроде пожгут... Ну что с ней делать? Чудная она. Грозится до Андрея Малахова дойти, нельзя, мол, таких сестер на свободе оставлять. Представляете, какая настырная?"

Многие психологи в один голос говорят и о вреде компьютерных игр с виртуальными убийствами

Очень хорошо представляю. Как случается беда, как город в очередной раз начинает собирать пострадавшим кровь. Варе в Новокузнецке собирали буквально по капле. Врачи сказали, что очень нужна плазма из крови III группы с положительным резусом. Кто-то откликнулся, кто-то нет. В соцсетях появились комменты: "Опять кого-то пожгли... И когда дурью перестанут маяться((("

Самое страшное в этих комментах было слово "опять". В Новокузнецке случай с Варей действительно не единственный. Не первый уж точно. В октябре прошлого года в Куйбышевском районе шестиклассники во дворе одного из домов начали поджигать друг друга. Обливали бензином, чиркали спичкой и тут же старались затушить пламя. Эту дикую сцену снял из окна дома кто-то из жильцов и сразу выложил в интернет с припиской: "Такое действительно может быть???((( Или у меня глюки?.." Полиция быстро нашла поджигателей. С ними, как говорилось в специальном пресс-релизе, была проведена профилактическая беседа. По словам оставивших свои комменты в Сети, суть беседы заключалась в следующем: школьникам объяснили, что не надо жечь себя и других, лучше почитать Пушкина или Толстого, или посмотреть фильм "Чучело" с Кристиной Орбакайте. В нем дети тоже жгут, но чучело, а не своих одноклассников.

- Но почему они делают такое? Ведь это абсурдно, противоестественно? - спрашивал я у местных следователей.

- Да разболтались совсем, от рук отбились, - пожимали плечами те. - Родители на шахтах вкалывают, а детки с ума сходят от безделья. Выпендриться хотят. Про какой-то челлендж с огнем рассказывают, в интернет они, что ли, выкладывают это видео с поджогами... Соревнование там у них, кого типа лайкнут больше...

Беги или умри

Немой вопрос "зачем?" повисает в воздухе, как четырехмоторный дрон с видеокамерой возле соседнего дома. То есть надолго. Понятно, что дети на видео - не патологически душевнобольные. Вполне себе адекватные девочки и мальчики. Тогда для чего? Только лишь для того, чтобы показать, что ты способен на безумие? На совершеннейшее сумасбродство? Ну тогда иди бросься под машину - напрашивается злой совет.

И бросаются. Это еще один челлендж, который называется "Беги или умри". Участвующий в нем должен пробежать как можно ближе перед идущим автомобилем. А еще есть крыши поездов, столбы высоковольтных передач...

Недавно кто-то выложил в Сеть съемку, как в Пензе в группе пацанов неожиданно поджигают одного подростка. Еще случай: в поселке Каменка, недалеко от Пензы, 10-летний Миша К. умер от ожогов, несовместимых с жизнью. "Он пошел гулять с ребятами, а через час отец одного из них привез обожженного Мишу домой, - рассказывает мама Елена. - Его дружки вроде бы хотели сфотографировать, как он быстро сможет затушиться, и выложить в интернет".

В ноябре прошлого года в Калининском районе Петербурга на проспекте Науки одноклассники на вечеринке подожгли свою подругу. И тут же все стали активно снимать на видео. У девочки глубочайшие ожоги головы, рук, ног. Она долгое время находилась в искусственной коме. Затем ей потребовалась пересадка кожи. В том же ноябре в Красноярске на катке стадиона "Рассвет" группа подростков подожгла своего товарища. И снова - видео. А главное - никто не торопился тушить мальчика, несмотря на то что в руках одного из поджигавших был заранее припасенный огнетушитель. Видимо, стратегия была такой: пусть подольше погорит, зато точно в топе будет.

В Тамбове в один из летних дней 11-летний Даня Бултаков пошел гулять со знакомыми ребятами. Те завели его в заброшенный сарай, облили бензином и стали бросаться горящими спичками. Он кричал, уворачивался, звал на помощь - бесполезно. Вспыхнул в один миг. Когда его нашли взрослые, на нем были только обуглившийся воротник от майки и пояс от шорт. Со страшными ожогами III и IV степени, занимавшими почти 60 процентов всей поверхности тела, его доставили в реанимацию.

Буквально пару недель назад в Нижегородской области, в городе Кстове пятиклассники облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика. На помощь бросились проходившие мимо взрослые. Ребенок перенес уже несколько операций по пересадке кожи.

Убийство - это банально

Сейчас масса всевозможных психологов пытаются понять: зачем дети делают это? Кто-то винит во всем желание выделиться. Тот же академик РАО, профессор психологии Александр Асмолов однозначно прокомментировал мне детские поджоги как следствие "эпохи персонализма". Значение личности сейчас выросло невообразимо, и все, особенно дети и подростки, хотят заявить, даже прокричать о себе, убежден он.

Другие специалисты корень зла видят в запредельной агрессивности, царящей сейчас в обществе. Мы кричим друг на друга в телепередачах, на ток-шоу, спорим до посинения на кухнях, в курилках. "Вы всерьез полагаете, что дети этого не замечают? Не берут на заметку, не пытаются повторить?" - вопрошают психологи. С помощью своих экстремальных выходок подростки просто показывают, до чего мы, взрослые, можем скоро дойти, если вовремя не остановимся. Обычная поведенческая логика: взрослым можно - почему нам, молодым, нельзя?

Многие психологи в один голос говорят и о вреде компьютерных игр с виртуальными убийствами. Дети привыкли в Дум-образных Diablo, Postal, Сounter-Strike, Doom Ultimate, Ovake к насилию и смерти. Убийства для них в этих играх совершенно естественны, мало того - полезны, потому что приносят кучу очков и баллов. Эксперты все громче говорят о новом феномене: танатизации детского сознания. Это когда смерть становится для 8 -13-летних чад совершенно обыденным явлением. "Как чихнуть или высморкаться", - вздыхают специалисты.

Сердце должно стучать и сжиматься

Еще одна группа психологов и психиатров задается риторическим вопросом: неужели вы думаете, что в цифровую эпоху не будут рождаться "цифровые" дети? У некоторых из них по тысяче разных аватаров в Сети. При этом подростковый возраст молодеет - сейчас в 10 лет ребенок уже подросток. К 11 они запросто могут заниматься кибербуллингом - травлей в Сети своих же одноклассников. А когда те не выдерживают и совершают суицид - только пожимают плечами, мол, слабаки, точно не Вижены и не Торы.

И те, и другие, и третьи, наверное, правы. Но все-таки: почему наши такие милые и воспитанные отпрыски совсем, напрочь перестали чувствовать чужую боль? Свою чувствуют всегда, когда зачастую и боли-то настоящей нет. А вот у других - да хоть оборись, хоть обкричись. И глазом не моргнут, только будут стоять и с любопытством взирать на огонь, неспешно прикидывая в уме - за сто тысяч лайков перевалит или нет?

Совесть болит, душа, сердце - это точно не для них, если не в физиологическом плане. Мир для нынешних геймеров всего лишь виртуальная игра. Клац - и все заново, бум - и новый уровень, а с ним и новая жизнь. Кто когда им наконец объяснит, что жизнь - не понарошку, тут настолько все реально, что иногда не наплачешься, слез не хватит.

В первом классе у меня был друг - Сережа Целунов. Иногда мы с ним на рельсы под трамвай клали металлические крышки от бутылок. Трамвай проезжал по ним - и получались отличные кругляши для игры "в стеночку". Однажды он, поставив на рельсы крышки, перебегал назад улицу. И его на огромной скорости сбила машина. Насмерть. Когда хоронили Сережку, а пришла вся школа, страшно поначалу не было. Это я помню отчетливо. Лежал он в гробу, вокруг была масса людей, не протолкнуться, ну и что с того. Я с друзьями решил подняться на четвертый этаж лестничного пролета дома, чтобы увидеть, как он там лежит. Поднявшись, мы высунулись из окна чуть ли не целиком. Взрослые внизу ахнули от ужаса, когда нас увидели. Но нас и тут испуг не взял. Похолодели мы внутри, когда увидели Сережино лицо. Оно все было в рваных ранах и с синяками. Почему так случилось и откуда они взялись (а главное, как я сейчас понимаю, почему их не заретушировали в морге) - нас тогда не волновало. Я очень четко почувствовал, как ему было больно. Невыносимо больно. Страшно больно. Когда его со всего маху ударила многотонная машина. У меня перехватило дыхание и сжалось сердце. Впервые в жизни.

Не уверен, что всем малолетним геймерам надо проходить такую школу. Убежден в другом - сердце должно не только стучать, но и обязательно сжиматься. Хоть несколько раз за жизнь. Иначе биться будет просто мышца, а не сердце. В этимологическом плане между ними щель. А в смысловом - пропасть.

Отче наш...

Вчера позвонил в Новокузнецк Люде. "Как Варя, - спрашиваю, - есть улучшения?" "Крохотные... - тяжело вздохнула она. - Ей сделали операцию по расшивке кожи спереди. Сзади даже боятся делать, может не выдержать. Она вся в трубочках лежит, в проводах. Почки отказывают... Сказали - помочь ей может только Господь Бог. Вы помолитесь за нее, пожалуйста".

Я помолюсь, обязательно. И всех прошу. Что теперь поделаешь, раз время такое: то леса горят, то дети.