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22.10.2019 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф

Текст: Дмитрий Лапин

В Красноярском крае, недалеко от места прорыва системы дамб золотодобывающей артели, в одной из осушенных заводей нашли металлический сейф. Возможно, в нем - золото, добытое компанией до катастрофы, случившейся в ночь на 19 октября.
Жители приносят вещи пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, сейф взят под охрану сотрудниками полиции. На месте работают бригада СК и спасатели МЧС.

Известно, что в момент прорыва дамбы на Сейбе селевая волна смыла не только жилые бараки, но и дом, где хранилось намытое артелью золото. Пока сейф не вскрыли.

Напомним, что после прорыва системы дамб на реке Сейба четырехметровая селевая волна смыла вахтовый поселок золотодобытчиков. Погибло 15 человек, еще пятеро - до сих пор в списках пропавших без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Трое фигурантов накануне были заключены под стражу.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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