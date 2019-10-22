На руднике "Таймырский" погибли три человека

22 октября в Норильском промышленном районе на отметке 1345 метров рудника "Таймырский" (то есть почти в полутора километрах под землей) без признаков жизни были обнаружены три горняка. По сообщению пресс-службы ГМК "Норильский никель", которой принадлежит рудник, причина трагедии пока неизвестна. Других пострадавших нет, обрушения породы не было, и с 20.00 рудник работал в штатном режиме.

- На месте работают аварийно-спасательные службы. В связи с инцидентом "Норникель" проводит внутреннее расследование, - говорилось в сообщении пресс-службы компании. Позже стало известно, что тела погибших были подняты на поверхность.

На руднике добываются сульфидные медно-никелевые руды, поэтому выброс метана там маловероятен. Не было и неожиданных подземных взрывов: горные работы велись по установленному распорядку. Поэтому причина трагедии пока неизвестна. Зато совершенно точно известно, что летом этого года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило здесь нарушения правил промышленной безопасности и на 90 дней деятельность рудника приостановило. За эти нарушения на 65 тысяч рублей были оштрафованы руководители рудника - генеральный директор и главный инженер рудника.

Теперь причину ЧП будут устанавливать следователи регионального ГСУ СКР. Кроме того, с проверкой на рудник выехали представители Енисейского управления Ростехнадзора.