На руднике "Таймырский" погибли три человека

Новости

Владимир Путин позвонил Асаду рассказать о переговорах с Эрдоганом 23:02
"Партизан" в Белграде обыграл "Локомотив-Кубань" в Еврокубке 23:02
В Барселоне провели обряд "изгнания судебного произвола" 22:25
Лавров призвал не допустить бегства боевиков из тюрем на севере Сирии 22:19
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit 22:13
Шойгу: Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии 21:54
Трамп выделил 4,5 миллиона долларов "Белым каскам" в Сирии 21:49
В Крыму два человека погибли в ДТП с легковушками и "Газелью" 21:35
"Ювентус" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов 21:18
В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве 21:08
В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 20:32
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 20:31
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 20:30
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 20:29
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 20:19
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 20:18
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 20:03
Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов 20:02
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом 20:00
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 19:50
Боец ММА Минаков не выступит на турнире Bellator 26 октября 19:37
Видео: в США пикап приземлился на крышу дома 19:31
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности 19:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 23:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обнаружили на глубине

На руднике "Таймырский" погибли три человека
Текст: Дмитрий Лапин ("Российская газета", Норильск)
Российская газета - Столичный выпуск № 238(7996)
22 октября в Норильском промышленном районе на отметке 1345 метров рудника "Таймырский" (то есть почти в полутора километрах под землей) без признаков жизни были обнаружены три горняка. По сообщению пресс-службы ГМК "Норильский никель", которой принадлежит рудник, причина трагедии пока неизвестна. Других пострадавших нет, обрушения породы не было, и с 20.00 рудник работал в штатном режиме.

- На месте работают аварийно-спасательные службы. В связи с инцидентом "Норникель" проводит внутреннее расследование, - говорилось в сообщении пресс-службы компании. Позже стало известно, что тела погибших были подняты на поверхность.

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф

На руднике добываются сульфидные медно-никелевые руды, поэтому выброс метана там маловероятен. Не было и неожиданных подземных взрывов: горные работы велись по установленному распорядку. Поэтому причина трагедии пока неизвестна. Зато совершенно точно известно, что летом этого года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило здесь нарушения правил промышленной безопасности и на 90 дней деятельность рудника приостановило. За эти нарушения на 65 тысяч рублей были оштрафованы руководители рудника - генеральный директор и главный инженер рудника.

Теперь причину ЧП будут устанавливать следователи регионального ГСУ СКР. Кроме того, с проверкой на рудник выехали представители Енисейского управления Ростехнадзора.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Компании Металлургия и горнодобыча Норильский никель Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Мастер-класс Путина и Эрдогана показал провал политики угроз
Силуанов: Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7 процентов
В Норильске не нашли ядовитых выбросов на руднике, где погибли рабочие
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом