Сотрудники МЧС обнаружили сейф с золотом, которое рабочие артели на реке Сейба намыли до катастрофы. Несколько суток его судьба оставалась неизвестной, что породило множество слухов. Что неудивительно - вокруг пропавшего золота они возникают всегда.

Сейф был найден после осушения спасателями одной из заводей, оставшейся в русле реки после разрушения дамбы. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, после вскрытия из него извлекли девять колб. Все с пломбами принимавшего на подотчет сотрудника предприятия. Следов повреждений на них выявлено не было. Скорее всего, в колбах хранится золото.

Также в сейфе было 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Они, как проинформировала Светлана Петренко, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

По информации в правоохранительных органах, в найденном металлическом сейфе изъято в общей сложности 18 килограммов золота. В ГУ МВД по краю эти данные вчера не комментировали.

Ценности размещались в одном из смытых селевым потоком домов. Специалисты полагают: удар стихии оказался настолько сильным, что здание вместе со всем содержимым отбросило сразу на несколько сотен метров.

Сейф был найден после осушения спасателями одной из заводей, оставшейся в русле реки после разрушения дамбы

Напомним, 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на таежной реке Сейба произошло разрушение пяти технологических дамб на отстойниках золотодобывающей артели. По последним данным СК РФ, в результате ЧП погибли 17 человек. Спасатели продолжают искать пропавших без вести - еще два тела найдены вчера. 29 человек признаны потерпевшими.

Разработкой мелких рассыпных месторождений в районе Щетинкино занимается компания "Сисим", входящая в структуру холдинга "Сибзолото". В артели трудились 180 старателей. В настоящее время районная прокуратура проводит проверку золотодобывающей компанией соблюдения требований действующего законодательства, для того чтобы установить фактические обстоятельства трагедии. Ранее местная природоохранная прокуратура уже выявляла нарушения со стороны компании в части защиты окружающей среды. Были внесены соответствующие представления, сейчас также будет дополнительно выясняться, насколько и в каком объеме они были удовлетворены и как все эти нарушения были исправлены.

Тем временем по ходатайству следствия руководитель "Сисима", а также горный мастер и начальник участка арестованы в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В дальнейшем, как пояснили в СК, найденное в сейфе компании золото может пойти в качестве обеспечения требований по искам о возмещении вреда потерпевшим.