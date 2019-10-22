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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сокровища Сейбы

Спасатели нашли сейф с золотом, добытым на смытом прииске
Текст: Дмитрий Мальков (Красноярский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Сотрудники МЧС обнаружили сейф с золотом, которое рабочие артели на реке Сейба намыли до катастрофы. Несколько суток его судьба оставалась неизвестной, что породило множество слухов. Что неудивительно - вокруг пропавшего золота они возникают всегда.

Сейф был найден после осушения спасателями одной из заводей, оставшейся в русле реки после разрушения дамбы. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, после вскрытия из него извлекли девять колб. Все с пломбами принимавшего на подотчет сотрудника предприятия. Следов повреждений на них выявлено не было. Скорее всего, в колбах хранится золото.

Фото: Пресс-служба МЧС
Число жертв трагедии на дамбе под Красноярском возросло до 17 человек

Также в сейфе было 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Они, как проинформировала Светлана Петренко, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

По информации в правоохранительных органах, в найденном металлическом сейфе изъято в общей сложности 18 килограммов золота. В ГУ МВД по краю эти данные вчера не комментировали.

Ценности размещались в одном из смытых селевым потоком домов. Специалисты полагают: удар стихии оказался настолько сильным, что здание вместе со всем содержимым отбросило сразу на несколько сотен метров.

Сейф был найден после осушения спасателями одной из заводей, оставшейся в русле реки после разрушения дамбы

Напомним, 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на таежной реке Сейба произошло разрушение пяти технологических дамб на отстойниках золотодобывающей артели. По последним данным СК РФ, в результате ЧП погибли 17 человек. Спасатели продолжают искать пропавших без вести - еще два тела найдены вчера. 29 человек признаны потерпевшими.

Фото: iStock
В Хакасии похоронили трех погибших при прорыве дамбы на Сейбе

Разработкой мелких рассыпных месторождений в районе Щетинкино занимается компания "Сисим", входящая в структуру холдинга "Сибзолото". В артели трудились 180 старателей. В настоящее время районная прокуратура проводит проверку золотодобывающей компанией соблюдения требований действующего законодательства, для того чтобы установить фактические обстоятельства трагедии. Ранее местная природоохранная прокуратура уже выявляла нарушения со стороны компании в части защиты окружающей среды. Были внесены соответствующие представления, сейчас также будет дополнительно выясняться, насколько и в каком объеме они были удовлетворены и как все эти нарушения были исправлены.

Тем временем по ходатайству следствия руководитель "Сисима", а также горный мастер и начальник участка арестованы в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В дальнейшем, как пояснили в СК, найденное в сейфе компании золото может пойти в качестве обеспечения требований по искам о возмещении вреда потерпевшим.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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