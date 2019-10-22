Неизвестные хищники осаждают томское село

Томские охотоведы выясняют, кто на протяжении нескольких месяцев крадет домашний скот в селе Старица Парабельского района.

Местные жители бьют тревогу - с сентября село, расположенное на левом берегу реки Парабель, атакуют дикие животные. Они задирают находящихся на выпасе овец и по ночам вламываются в частные хозяйства. Помимо овец хищники уже задрали гусей, кроликов и уток. Сельчане предполагают, что в Старице орудует семья волков. Судя по следам, на скот нападает целая стая, включая нескольких волчат. Однако охотоведы сомневаются в том, что на село нападают именно волки.

- В настоящее время мы разбираемся в данной ситуации. Были организованы засады, но пока они не принесли результатов, - сообщил "РГ" заместитель начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Константин Осадчий. - В Томской области популяция волков низведена до крайнего минимума. Их численность не превышает и 90 особей.

По словам Осадчего в 90-х годах расплодившиеся в регионе волки действительно наносили ощутимый ущерб животноводству. Когда их численность перевалила за тысячу голов, в Томской области было организован ежегодный конкурс по истреблению волков с денежными призами.

- Мы вели борьбу с волками на протяжении последних 20 лет, и эти мероприятия оказались эффективными, - говорит Константин Осадчий. - По данным ученых численность волка в Томской области не должна превышать 200-250 особей. У нас же их в три раза меньше. Иногда к нам забегают волки-гастролеры из Казахстана - но это единичные случаи. Даже крайне голодные звери не осмелятся нападать на домашние загоны с животными. Это не в повадках волков.

Специалисты предполагают, что Старицу держат в страхе бродячие собаки. После отъезда дачников брошенные животные дичают и сбиваются в стаи.

- Это колоссальная проблема для региона. Порой в таких стаях насчитывается до 15 особей, - рассказывают охотоведы. - В Томском районе было зафиксировано уже несколько случаев, когда одичавшие собаки нападали на стайки и задирали овец, - рассказывают охотоведы. - Они хитрее волков и наносят урон не только животноводам, но и охотничьим ресурсам. Собаки загоняют зайцев, косуль, молодых лосей и оленей.

Как бороться с одичавшими собаками, охотоведы пока не знают. Отстреливать их вблизи населенных пунктов запрещено. Между тем это серьезный повод для беспокойства. Ведь данные животные являются носителями многих опасных инфекций, в том числе бешенства и чумы. А численность бродячих собак в томских лесах растет после каждого дачного сезона. Один из вариантов решения проблемы - постепенное сокращение популяции собак с помощью гуманных программ по контролю численности одичавших и бродячих домашних животных. Например, стерилизации и вакцинации.