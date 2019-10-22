При пожаре на мебельном складе в Новосибирске погибла женщина

При разборе завалов после крупного пожара на мебельном складе в Новосибирске обнаружено тело женщины. Личность ее пока не установлена.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного комитета.

Работы по ликвидации последствий крупного складского пожара продолжаются до сих пор.

- Предположительно, из-за позднего обнаружения и сообщения пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - На момент прибытия пожарных администрация объекта сообщила МЧС, что все рабочие из здания эвакуировались.

Напомним, вчера в промышленной зоне Дзержинского района Новосибирска загорелся цех в складском комплексе. Площадь возгорания составила около 3000 квадратных метров. Для локализации пожара был привлечен пожарный поезд, автоцистерны и другая спецтехника. Огонь тушили одновременно из 12 стволов повышенной мощности. Из здания эвакуированы газовые баллоны. Через два с половиной часа интенсивной работы пожар удалось локализовать.

Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории.