"Ростелеком" обеспечил новостройку Новосибирска цифровыми сервисами

Новости

В Крыму создадут Госкомитет по делам молодежи 13:13
Петербургский школьник угнал автомобиль и продал его на металлолом 13:12
Посольство Ирана в России опровергло информацию о гибели дочери посла 13:10
Медведев отметил успехи Московкой школы управления "Сколково" 13:09
Выживший при пожаре в "Зимней вишне" подал иск на 11 миллионов 13:08
Число жертв трагедии на дамбе под Красноярском возросло до 17 человек 13:08
Минск и Гавана определят новые векторы экономического взаимодействия 13:05
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 13:04
Озвучена версия убийств в хостеле в новой Москве 13:02
Синоптики назвали сроки аномально теплой погоды в Москве 12:51
Фильм с Биланом возглавил список должников Минкультуры и Фонда кино 12:46
Центробанки Беларуси и России создадут IT-платформу для торговых сделок 12:45
Вышел трейлер финального сезона "Кремниевой долины" 12:39
В Петербург стали приходить лисы и кабаны 12:35
Эрдоган: Турция готова возобновить военную операцию в Сирии 12:33
Лукашенко поздравил Службу безопасности президента с юбилеем 12:33
Пропавших в Заполярье мальчиков нашли в Санкт-Петербурге 12:31
Юрий Лоза объяснил, почему будущее ближе, чем мы думаем 12:31
В Ростове-на-Дону выбрали нового градоначальника 12:31
Видео: Софи Лорен сыграла в "хичкоковской" рекламе макарон 12:20
МКБ разместил 55 выпусков облигаций на 560 млрд за 2019 год 12:19
Сотрудницу кадастровой палаты Костромы поймали на взятке 12:15
Опубликовано видео с места двойного убийства в хостеле в новой Москве 12:12
Число пострадавших от отравления на Орском НПЗ увеличилось до девяти 12:12
Жителя Кузбасса будут судить за истязание несовершеннолетней жены 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 12:22
Проект: В регионах

"Ростелеком" обеспечил новостройку Новосибирска цифровыми сервисами

"Ростелеком" подключил к интеллектуальным сервисам жилой комплекс премиум-класса Prime House. Новостройка находится на улице Советской в центре Новосибирска рядом со сквером "Альгамбра", который был восстановлен городскими властями совместно с частным инвестором - компанией "Сибирь Девелопмент".
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" установил в жилом комплексе видеонаблюдение, умные домофоны и ворота, оборудовал турникеты в офисных помещениях бизнес-центра на первых этажах здания. Кроме того, оператор подключил Wi-Fi на придомовой территории и в новом сквере, торжественное открытие которого состоялось 18 октября.

"Современный жилой комплекс - это не просто новостройка с ремонтом и благоустроенным двором, а комплексное решение как для жителей, так и для управляющих компаний. - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком". - "Ростелеком" берет на себя вопросы по наполнению домов интеллектуальными сервисами, начиная от базовых телеком-услуг, таких как интернет и интерактивное ТВ, и заканчивая умными системами для обслуживания и содержания отдельных квартир и целых зданий".

Оптические линии для работы высокотехнологичных сервисов были проложены в многоэтажке на этапе строительства. Это значит, что новоселы сразу после заселения смогут подключить привычные услуги, а также воспользоваться предложениями "Умного дома", чтобы удаленно контролировать ситуацию в квартире. Например, датчик открытия дверей предупредит об опасности, а умная розетка поможет выключить забытый утюг.

За безопасность жителей отвечает и такая услуга как "Умный домофон". Это решение помогает контролировать допуск жильцов и их гостей на территорию дома, а также создавать временные коды доступа в подъезд для гостей или курьеров. IP-домофон удобен тем, что принимать вызов и открывать дверь можно удаленно сразу с нескольких гаджетов: с привычной домофонной трубки, со смартфона или планшета.

Система видеонаблюдения с выводом изображения на пульт охраны позволит жителям Prime House в режиме онлайн контролировать двор, детскую площадку, входы в подъезды и въезд в подземную парковку. При необходимости можно запросить архив записей с камер.

Также "Ростелеком" завершил работы по внедрению автоматизированной системы сбора показаний с приборов учета. Это умное решение удобно как жильцам, так и управляющей компании: собственникам не нужно будет вручную записывать данные по расходу воды или электроэнергии, интеллектуальные счетчики сами передадут информацию точно в срок.

Подробнее узнать о комплексном оснащении жилых домов интеллектуальными услугами можно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Количество заключенных в России достигло исторического минимума
Помпео: При необходимости Трамп готов применить военную силу против Турции
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России
Синоптики назвали сроки аномально теплой погоды в Москве