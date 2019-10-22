У экспортеров продовольствия из Приангарья появится собственный бренд

Иркутская область представит международный товарный знак производителей продовольственных товаров региона. Событие состоится в рамках Китайской международной выставки пищевых продуктов, напитков и здорового питания INIF 2019, которая пройдет в начале ноября в Пекине. Создать бренд для производителей Приангарья для выхода на международные рынки министерству сельского хозяйства поручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Сегодня на открытии выставки "Агропромышленная неделя" глава региона заявил, что на долю сельскохозяйственного сектора Иркутской области приходится 6% валового регионального продукта. В Приангарье производится 1,2% объема продукции сельского хозяйства России и 10% Сибирского федерального округа. Он также добавил, что предприятия агропромышленного комплекса региона выпускают широкий ассортимент сельскохозяйственного сырья, отвечающего требованиям безопасности и продовольствия. Они уже зарекомендовали себя на внутреннем рынке и имеют огромный экспортный потенциал.

- Ежегодно прирост составляет более 10%. Однако, в 2019 году агропромышленный комплекс Приангарья уже экспортировал сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары на 26,3 млн долларов США, что на 25% выше показателя 2018 года, - подчеркнул Сергей Левченко.

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, бренд будет предназначен для предприятий региона, которые ориентированы на экспорт. Сейчас таких в области более 30.

- Из Иркутской области на экспорт идет масложировая, мукомольная продукция, зерно, кондитерские изделия и дикоросы. Очень активно мы начали сотрудничать со странами ближнего зарубежья. Успешно работаем в этом направлении с Монголией: туда ежегодно поставляется по 10-15 тонн продовольственного зерна от наших производителей, - сообщил Илья Сумароков.

В настоящее время бренд проходит процедуру регистрации товарного знака. Кроме того, пояснил министр, в Иркутской области разработан региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", который является составной частью одноименного федерального проекта, входящего в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". В рамках реализации регионального проекта предусмотрены меры государственной поддержки, направленные на развитие материально-технической базы действующих предприятий, расширение каналов сбыта продукции агропромышленного комплекса.

Министр также напомнил, что в области с 2015 года действует региональный товарный знак производителей продовольственных товаров, гарантирующий высокое качество продукции "Продукты Приангарья" для внутреннего рынка. Знак также разработан министерством сельского хозяйства региона. Правом использования знака обладают 44 предприятия агропромышленного комплекса Иркутской области. Претендентам на товарный знак предъявляется ряд требований: производство заявленной продукции на территории Иркутской области из отечественного сырья и (или) сырья, произведенного в странах Таможенного союза, соблюдение технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и отсутствие претензий к качеству продукции со стороны контролирующих органов. Присваивается товарный знак на основании решения специально созданной в министерстве сельского хозяйства Иркутской области межведомственной комиссии.

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