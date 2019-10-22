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22.10.2019 09:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хакасии похоронили трех погибших при прорыве дамбы на Сейбе

Текст: Дмитрий Лапин

Сегодня в Ширинском районе республики похоронили трех работников золотодобывающей артели, погибших в ночь на 19 октября в Курагинском районе при прорыве дамбы на реке Сейба.
Жители приносят вещи пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае

Как сообщает РИА Новости, двух погибших рабочих похоронили в поселке Туим, еще одного - в селе Целинное. Всего в катастрофе погибло четверо жителей Хакасии, и один числится пропавшим без вести.

Напомним, что после прорыва системы дамб на реке Сейба вахтовый поселок золотодобытчиков смыло 4-х метровой селевой волной. Погибло 15 человек, и пятеро - до сих пор в списках пропавших без вести.

Общество Утраты Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия Прорыв дамбы в Красноярском крае
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