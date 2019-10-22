В Красноярске иномарка провалилась в яму из-за прорыва трубопровода

Сегодня ночью в Красноярске на перекрестке улиц Волгоградской и Мичурина провалилось дорожное покрытие и тротуар – грунт под ним размыл кипяток из лопнувшего трубопровода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, в результате припаркованный здесь джип стал уходить под землю.

В машине никого не было, поэтому пострадавших нет. На месте прорыва нарядом ГИБДД перекрыто движение. Очевидцы сообщают, что на месте прорыва было припарковано две иномарки – одну удалось вытащить до того, как она провалилась в кипяток. В то же время городские коммунальные службы сообщают, что из-за аварии на трубопроводе без теплого водоснабжения едва не остались 26 жилых домов – теплоноситель подается в них по временной схеме. Сейчас на месте работают три ремонтных бригады. Совсем недавно лопнувший участок трубопровода прошел гидравлические испытания.