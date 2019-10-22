В Норильске три человека погибли в результате аварии на руднике

В Красноярском крае на руднике "Таймырский" произошла авария. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба горно-металлургической компании "Норникель", которой принадлежит объект.

По информации предприятия, авария произошла сегодня. Обстоятельства и характер ЧП не уточняется. Известно, что несколько человек пострадали, трое из них погибли. На месте работают экстренные службы.

Компания начала внутреннее расследование инцидента. На данный момент официальных комментариев экстренных служб не поступало. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГМК, инцидент не повлиял на работу рудника. Он продолжает функционировать.