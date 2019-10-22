В Приангарье начинающим фермерам помогут встать на ноги

В Приангарье до 2 млн рублей смогут получить начинающие фермеры и те, кто готов организовать и развивать собственное крестьянское хозяйство. Средства будут предоставляться через новое направление господдержки "Агростартап", реализуемое в рамках подготовленной минсельхозом области региональной составляющей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Об этом сегодня на открытии выставки сельскохозяйственной продукции, оборудования и продовольствия "Агропромышленная неделя" заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В настоящее время в регионе идет отбор на право получения гранта "Агростартап". На это предусмотрено 32 млн рублей, из них 30,7 млн рублей средства из федерального бюджета, 1,3 - из областного.

- В 2019 году агропромышленный комплекс Иркутской области включился в реализацию сразу двух национальных проектов: "Экспорт продукции АПК", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В рамках этих направлений министерством сельского хозяйства области разработаны новые меры господдержки для производителей-экспортеров продукции агропромышленного комплекса, а также для малых форм хозяйствования, и как раз одно из них - гранты на развитие агростартапов, - сообщил Сергей Левченко.

В регионе господдержку начали также оказывать переработчикам сельхозпродукции, тем, кто вводит в оборот залежные земли, строит новые молочные фермы, приобретает зерносушильное оборудование.С 2015 года объем государственной поддержки увеличен в 1,4 раза. Поддержка АПК в 2019 году превысит 3,5 млрд рублей, в том числе из областного бюджета - 2,7 млрд.

Глава региона также отметил, что Приангарью на компенсацию ущерба, нанесенного летним паводком, из резервного фонда Правительства Российской Федерации аграриям выделена субсидия в размере 475,6 млн рублей, 98% этих средств уже доведены до получателей. Кроме того, из бюджета области направлено 900 млн рублей на поддержку пострадавших садоводов, огородников и граждан, занимающихся сельских хозяйством для личных нужд на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. По состоянию на 21 октября, выплачен 481 млн рублей, помощь получили 10,3 тыс. граждан. Прием документов и выплаты продолжаются.

- Несмотря на сложные погодные условия этого лета, задел, который образовался за предыдущие три года, дает возможность получить урожай на уровне прошлогоднего, - подчеркнул губернатор.

Как отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, уборочная кампания находится в завершающей стадии. Аграрии собрали 398,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (92% от уборочной площади), намолочено 756,3 тыс. тонн зерна, урожайность 19 ц/га. Масличных культур (рапса) убрано 23,2 тыс. га, валовый сбор 32,7 тыс. тонн, урожайность составила 14,1 ц/га. Картофель собрали 94,5% от уборочной площади, урожайность 154,3 ц/га. Овощные культуры убраны на 92% от уборочной площади.

Увеличены объемы кормов. Заготовлено 228,6 тыс. тонн сена, или 98% от потребности (на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 308,3 тыс. тонн сенажа, или 141,0% от потребности (на 31,8% больше уровня прошлого года), 225 тыс. тонн силоса, или 90% от потребности (на 26,3% больше 2018 года). Всего заготовлено по 22,6 ц. к. ед. грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота, в 2018 году - 20 ц. к. ед. на 1 условную голову скота.Под урожай 2020 года засыпано 100,2 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур или 77% от потребности.

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