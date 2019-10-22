Выживший при пожаре в "Зимней вишне" подал иск на 11 миллионов

Житель Кузбасса Михаил Трусов, выживший после трагедии в сгоревшем ТРЦ "Зимняя вишня", потребовал взыскать с семи обвиняемых 11 миллионов рублей. При пожаре у него погибло две дочери.

- С Бурсина, Судденок, Соболева, Полозиненко, Никитина, Антюшина, Богдановой в пользу Трусова взыскать компенсацию морального вреда за причинение вреда здоровью на сумму три миллиона рублей, - передает ТАСС из зала суда.

Еще по четыре миллиона рублей Михаил Трусов требует взыскать в качестве компенсации морального вреда за смерть дочерей.

Во время пожара Михаил вместе с дочками находился в кинотеатре "Зимней вишни". Когда зрители начали задыхаться от дыма, он принял решение обследовать эвакуационный выход из зала. Потерял сознание и очнулся уже в карете скорой помощи. Девочек спасти не удалось.

Трусов уточнил, что он не стал подавать иск к начальнику караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, так как считает, что он причастен к его спасению.