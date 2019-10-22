Жителя Кузбасса будут судить за истязание несовершеннолетней жены

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя города Киселевска Кемеровской области. Его обвиняют в избиении юной супруги.

20-летний безработный горожанин вступил в официальный брак с 17-летней подругой, так как она ждала от него ребенка. Однако семейная жизнь у молодоженов не заладилась.

- Обвиняемый по различным надуманным поводам в состоянии алкогольного опьянения избивал жену, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева.

В конце концов молодой маме надоели постоянные побои, и она обратилась за помощью в полицию. В отношении ее супруга возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ - "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Юная супруга подала на развод, а обвиняемому теперь грозит до трех лет лишения свободы.