Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вошел в Книгу рекордов России в качестве главы субъекта, где в течение года было зафиксировано больше всего рекордов. Как сообщает ЧГТРК "Грозный", сертификат Кадырову вручили в Москве на праздновании семилетия Книги рекордов.

Среди рекордов, поставленных в Чечне, самая высокогорная парусная регата в Евразии, которая прошла 26 июля на озере Казеной-Ам на высоте 1866 метров над уровнем моря.

Сразу два рекорда установил 6-летний Рохим Куриев, который отжался 4618 раз за один подход, а также выполнил наибольшее количество отжиманий за два часа в своей возрастной группе - 4183 раза.

Рамзан Кадыров возглавил установление другого рекорда лично - повел самый массовый строевой конный поход в национальной одежде. 1204 всадника проехали по склонам Терского хребта.