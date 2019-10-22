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22.10.2019 18:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов

Текст: Михаил Сухарев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вошел в Книгу рекордов России в качестве главы субъекта, где в течение года было зафиксировано больше всего рекордов. Как сообщает ЧГТРК "Грозный", сертификат Кадырову вручили в Москве на праздновании семилетия Книги рекордов.

Фото: vk.com/ramzan
В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход

Среди рекордов, поставленных в Чечне, самая высокогорная парусная регата в Евразии, которая прошла 26 июля на озере Казеной-Ам на высоте 1866 метров над уровнем моря.

Сразу два рекорда установил 6-летний Рохим Куриев, который отжался 4618 раз за один подход, а также выполнил наибольшее количество отжиманий за два часа в своей возрастной группе - 4183 раза.

Рамзан Кадыров возглавил установление другого рекорда лично - повел самый массовый строевой конный поход в национальной одежде. 1204 всадника проехали по склонам Терского хребта.

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