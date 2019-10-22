Счетная палата указала на неэффективность господдержки Северного Кавказа

В 2017-2019 годах на поддержку развития регионов Северного Кавказа было потрачено более 10 миллиардов рублей, но заметного эффекта добиться не удалось, заявили в Счетной палате (СП).

В частности, в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года" было направлено 8,8 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета - 5,5 миллиарда рублей. В 2019 году направлено еще 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.

"Кардинального улучшения инвестклимата не наблюдается ни в макрорегионе в целом, ни в отдельных его субъектах. Примеров успешно завершенных инвестпроектов крайне мало, напряженность на рынке труда сохраняется", - говорится в сообщении СП.

Из 27 запланированных инвестпроектов реализовано было только 9. Создали всего 577 рабочих мест, что не может изменить ситуацию на рынке труда, поскольку в этом регионе и так в среднем ежегодно создается около 70 тысяч рабочих мест.

Кроме того не был выполнен показатель по привлечению внебюджетных инвестиций. А механизм отбора проектов для предоставления бюджетных субсидий, по мнению СП, непрозрачен и несет в себе коррупционные риски.

Все субъекты, кроме Ингушетии, нарушили срок заключения соглашений. Порядки принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций нормативно утвердили только два региона.

Все выводы, сделанные СП по итогам анализа, подтвердились в ходе выездной проверки в Республику Северная Осетия - Алания, отмечают в контрольном ведомстве.

В министерстве по делам Северного Кавказа пообещали учесть все замечания и рекомендации СП. Дело не в эффективности использования средств, а в задержке сроков их реализации, на что повлияло множество факторов, указали в министерстве.

Выводы Счетной палаты поддержал первый заместитель министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин. При этом он акцентировал внимание на вопросах повышения уровня стратегического планирования, отметили в СП.