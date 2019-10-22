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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Дагестана заставил жену сделать аборт, узнав пол ребенка

Текст: Марина Бровкина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Дагестана заставил 19-летнюю супругу прервать беременность, узнав, что она ожидает девочку.

Как рассказала заместитель директора республиканского Центра защиты материнства и детства Фарида Бахшиева, к ним обратилась молодая женщина. По словам обратившейся, муж заставил ее сделать аборт, потому что хотел сына.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Молодые люди познакомились в соцсетях. Вскоре будущий супруг перевез свою возлюбленную из Ставрополя в Дагестан, и они официально оформили брак. В предыдущем браке у мужчины уже было две дочери, и он хотел мальчика - продолжателя рода. Однако ультразвуковое исследование показало, что его новая супруга ожидает дочь.

Для женщины беременность являлась желанной. По ее словам, она с одинаковой радостью приняла бы рождение и мальчика, и девочки. Когда ей сделали операцию, срок беременности был 12 недель.

Сейчас она находится под опекой сотрудников Центра. Женщина в крайне угнетенном состоянии, очень напугана. По информации Бахшиевой, молодая женщина решила вернуться к родителям в Ставрополь. Сотрудники Центра опасаются за ее безопасность, поэтому не раскрывают точный адрес пребывания. Они подчеркивают лишь, что в настоящее время она находится не в Центре.

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