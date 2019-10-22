Аналитики прогнозируют спад продаж одежды в офлайн-магазинах

Каждый третий россиянин покупает одежду в интернете. Эксперты прогнозируют спад продаж в магазинах на фоне роста онлайн-торговли. Об этом говорили участники экономического форума "Индустрия моды", который закончил свою работу в Петербурге.

В этом году объемы продаж офлайн-рынка одежды сравнялись с онлайн-продажами. Россия повторяет мировой тренд по увеличению оборотов торговли в интернете, однако не только благодаря технологическому прогрессу.

С начала 2008 года рынок моды развивался, структурировался. Однако последние несколько лет происходит консолидация рынка, сильные игроки стали сильнее, а слабые просто ушли, на их место пришли небольшие проекты, которые стали ориентироваться на онлайн-продажи.

По прогнозам специалистов компании Fashion Consulting Group, в ближайшее время офлайн-магазины будут стабильно терять долю рынка. При этом рынок одежды почти не развивается, его объем не изменился с прошлого года и составил два триллиона 360 миллиардов рублей.

Офлайн-покупкам отдает предпочтение в основном старшее поколение, в то время как миллениалы все чаще покупают одежду в онлайн-магазинах, покупки в которых за год выросли на 24 процента. Изменение модели поведения покупателей стимулирует всех продавцов перестраиваться на продажи в онлайн, однако это не единственная причина трансформации рынка.

Если в США причиной снижения количества крупных торговых центров называют конкуренцию с Amazon, то в России это особенности экономики. Стремительные перемены на рынке одежды произошли вслед за изменением покупательной способности. В 2019 году превалирующим стал экономичный тип покупателя на рынке. Такой покупатель тщательно выбирает товар, исследует цены и дольше принимает решение о покупке. Более того, 60 процентов людей готовы купить товар только при наличии скидки на него.

В сравнении с предыдущим годом бюджетный сегмент рынка одежды вырос на 14 процентов, это говорит о том, что потребитель стал больше экономить. Средний сегмент рынка сокращается, нижний же вырос с 51 до 65 процентов - за счет среднего. Некоторые игроки нижнего сегмента вообще остановили рост, в то время как некоторые марки luxury-сегмента более подвижны и показывают существенный рост выручки. Эксперты объясняют это интересом к таким товарам у туристов. Например, вещи этих же брендов в соседнем Китае стоят дороже, поэтому выгоднее покупать их в России.

Чтобы удерживать продажи на прежнем уровне, магазины меняют способ коммуникации с покупателем. Сегодня поход в магазин одежды становится частью стиля жизни, магазины начинают маскироваться под общественные пространства. Помимо самих продаж, выполняя рекреационную функцию. Во многих магазинах крупных брендов есть зона отдыха, творчества и даже кафе. Сети предлагают максимум удобств, чтобы покупатель проводил как можно больше времени на торговых площадях.

Несмотря на это, крупные международные бренды одежды перестали массово открывать офлайн-магазины. Отечественные же компании имеют больше шансов на выживание, уверены эксперты. У российских торговых сетей гораздо больше форматов торговых площадок. Если международные бренды придерживаются определенных стандартов магазинов одинаковых форматов и размеров площадей, отечественные могут довольствоваться тем, что есть, открывать небольшие магазины, но в большем количестве городов.

-?Рационализация и диджитализация - два основных тренда на рынке продаж одежды в 2019 году, - подводит итог директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян.

Главным преимуществом онлайн-ретейла остается удобство для покупателя. Здесь легко получать информацию о товаре, сравнивать цены, заказывать доставку в удобное место и время, а главное - получить свой товар за меньшую цену. Основными требованиями потребителя в 2019 году стали скорость, открытость бренда, круглосуточный доступ к информации. Массовый покупатель требует персонализации продукта, которую он может получить в интернете. Таким образом, у онлайн-продавцов есть больше шансов найти общий язык с покупателем и заслужить его доверие.

P. S.

Крупнейший китайский маркетплейс AliExpress объявил об открытии офлайн-витрин с популярными товарами. Они появятся в России на базе уже существующих торговых точек и салонов связи. Другой маркетплейс - Jd.com - год назад объявил об открытии по всему миру 1000 "живых" магазинов. Таким образом, скорое вымирание классической розницы преждевременно, уверены эксперты.