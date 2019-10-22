Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли второе место в российском рейтинге продаж билетов государственных лотерей за первое полугодие 2019 года. Такие данные приведены в исследовании компании "Столото", распространителя билетов государственных лотерей. Компания впервые озвучила данные по объему лотерейного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области и поделилась прогнозами экспертов по развитию отрасли. Как стало известно, участники лотерей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области - в среднем люди в возрасте 43 года со средним доходом. Из них 70 процентов работают, 68 - состоят в браке, 42 имеют детей, 43 - с высшим образованием.

Напомним, что с июля 2014 года, когда лотереи стали государственными, в регионе появилось 254 лотерейных миллионера. При этом крупных побед становится все больше, только за последние полгода 50 жителей региона стали обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей. Выигрышным ежедневно становится в среднем 26 351 билет.

Сумма всех лотерейных выигрышей жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первое полугодие 2019 года составила 1,1 миллиарда рублей.

В компании отмечают, что активно растет доля продаж лотерейных билетов онлайн. В первом полугодии 2019 года 42 процента всех купленных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лотерейных билетов были приобретены на сайтах или через мобильное приложение распространителя лотерей.

- Прирост продаж лотерейных билетов в первом полугодии 2019 года к первому полугодию 2018-го составил 33,4 процента. Одной из ключевых причин роста лотерейного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области с уверенностью можно считать цифровую трансформацию лотерей и выстраивание эффективной ИТ-инфраструктуры. С ее помощью участие в государственных лотереях стало удобной и доступной каждому формой досуга. Мы видим, что интерес к лотереям как к способу с пользой провести время растет, и это особенно приятно для нас, ведь миссия, например, государственных лотерей - финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Целевые отчисления в бюджет РФ от лотерейной деятельности уже превышают 12,5 миллиарда рублей, и мы стремимся увеличить этот показатель, привлекая новых участников, - отметила Варвара Басанович, операционный директор "Столото".

Миссия гослотерей - финансирование соцпрограмм, направленных на развитие физической культуры и спорта

Эксперты уверены, что Ленинградская область и Санкт-Петербург - стратегически важный регион: здесь интерес к лотереям растет не только со стороны потребителей, но и со стороны бизнеса, например, ретейлеров или сетей АЗС.