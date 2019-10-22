Эксперты назвали самые актуальные проблемы коммунального сектора

Эксперты сформировали рейтинг коммунальных проблем, которые больше всего волновали россиян в третьем квартале 2019 года. Период ознаменовался рекордным количеством жалоб на неудовлетворительное состояние многоквартирных домов (МКД). В то же время звонков, связанных с проведением так называемой мусорной реформы, стало меньше.

В основу рейтинга легли обращения граждан, поступившие в приемную некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" и на горячие линии региональных центров общественного контроля в коммунальной сфере. Такие структуры действуют в большинстве российских регионов, в том числе во всех 11 субъектах СЗФО. Количество жалоб осталось на уровне второго квартала - чуть более 6,5 тысячи. Однако их структурный состав несколько изменился.

Впервые в текущем году лидируют проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием, содержанием и текущим ремонтом жилых домов. Ранее эта группа жалоб находилась на втором месте, уступая "лидерство" необоснованным коммунальным платежам.

Субъекты Северо-Запада от общероссийских тенденций не отстают, но есть и региональные особенности. К примеру, в Псковской области на первом месте рейтинга, как и в целом по стране, находится проблема ненадлежащего ухода за МКД. Вторую и третью строчки поделили жалобы, связанные с начислением платы за ЖКУ и качеством коммунальных услуг. В общероссийском рейтинге тема неудовлетворительного качества услуг расположилась на седьмом месте. Вместо нее в тройку лидеров попали вопросы управления многоквартирными домами - споры хозяйствующих субъектов, приводящие к появлению дублирующих друг друга квитанций, незаконные действия управляющих организаций и другие.

- В любом случае можно резюмировать, что с точки зрения граждан ситуация на рынке управления жилыми домами не улучшается, несмотря на непрерывные попытки федеральных органов власти внести точечные изменения в законодательство, - отмечает руководитель псковского регионального центра "ЖКХ Контроль" Семен Никонов. - Я говорю, в частности, о введении лицензирования управляющих организаций, попытке упростить проведение общих собраний собственников жилья и других новшествах. Жалобы на работу УК, в том числе на неудовлетворительное качество коммунальных услуг, регулярно получают и псковский региональный центр "ЖКХ Контроль", и контрольно-надзорные органы. Однако такой метод воздействия на управляющие организации, как отзыв лицензии, в нашем регионе не практикуется.

В топ-5 в Псковской области, как и в целом по стране, вошла тема капремонта. Интерес к ней ожидаемый: на третий квартал приходится пик ремонтных работ. На Псковщине недовольство, связанное с качеством работ, подогревает путаница с их очередностью.

- Как известно, летом Псков принимал Международные Ганзейские дни, - продолжает Семен Никонов. - В рамках подготовки к этому событию МКД, расположенные в самом центре города, "подвинулись" в очереди. В результате график капремонтов сместился, многие граждане не смогли найти свои дома в региональной программе, возникло недовольство.

Что касается обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), первый шок, вызванный ростом стоимости услуг и ошибками в начислениях, прошел. В целом ситуация, как отмечают эксперты, стала менее напряженной.

Так, в начале года жители 30 субъектов РФ столкнулись с двойными платежами за вывоз ТКО. То есть плата за услугу была прописана и в общей коммунальной квитанции, и в отдельном документе, который формирует региональный оператор по обращению с отходами. В Новгородской области, которая оказалась в этом списке, проблема после вмешательства прокуратуры и жилищной инспекции решилась. Всем УК, практиковавшим двойные платежи, выдали предписания об устранении нарушений и перерасчете. Управдомов, не спешивших исправлять ситуацию, вызвали в суд.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Если добавить к рекордному количеству жалоб на неудовлетворительное состояние домов обращения, связанные с управлением МКД и проведением общих собраний, становится очевидно, что "жилищная" тема является сегодня самой острой, горящей. На всех профессиональных площадках обсуждается проект "Стратегии развития ЖКХ до 2035 года". "ЖКХ Контроль" подготовило целый пакет предложений, которые позволят сделать собственника настоящим хозяином в своем доме: дать ему контроль над платежами за ЖКУ, право полноценно распоряжаться общим имуществом и тому подобное.