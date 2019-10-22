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22.10.2019 17:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фонды "Царского Села" пополнились фарфором из Рафаэлевского сервиза

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село" Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"
Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

У собрания фарфоров музея-заповедника "Царское Село" новое приобретение - салатник из знаменитого Рафаэлевского сервиза (единственного парадного ансамбля времен Александра III), изготовленного на рубеже XIX-XX веков мастерами Императорского фарфорового завода.

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Салатник был приобретен музеем у частного коллекционера. Теперь в собрании "Царского села" находится восемь предметов из Рафаэлевского сервиза, говорит хранитель фонда "Фарфор" Елена Еремеева. Это блюдце, десертная тарелка, чашка и четыре икорницы. Они будут выставляться в рамках тематических выставок, проходящих в Екатерининском дворце.

Замдиректора по научной работе Ираида Ботт в свою очередь отмечает, что еще недавно сотрудники "Царского села" не могли и мечтать о предметах из Рафаэлевского сервиза. Однако в последнее время они один за другим стали появляться на аукционах. Музей смог их приобрести, хранители фондов намерены и дальше разыскивать фарфор из этого ансамбля.

Справка "РГ"

Рафаэлевский сервиз на пятьдесят персон был создан по заказу императора Александра II на Императорском фарфоровом заводе. Мастера приступили к работе в 1883 году, а завершили ее только через двадцать лет.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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