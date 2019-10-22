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Качество петербургских товаров можно проверить смартфоном
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 237(7995)
В городе на Неве первые 14 товаров, произведенные в Петербурге и Ленинградской области, получили документы Национальной системы сертификации (НСС). Каждый покупатель теперь сможет лично убедиться в том, что эти продукты изготовлены в полном соответствии с ГОСТом.

Продукция, прошедшая процедуру сертификации в НСС, вносится в госреестр объектов оценки соответствия на сайте Росстандарта и получает право маркироваться знаком НСС и QR-кодом. Считав QR-код, любой покупатель в магазине с помощью смартфона может проверить, действительно ли товар включен в государственный реестр. Система гарантирует и "постоянство" качества товаров.

- Правилами сертификации предусмотрено, что в любой момент могут быть проведены контрольные испытания образцов, отобранных на производстве или при реализации, - отметил, вручая сертификаты НСС, генеральный директор ФБУ "Тест-С.-Петербург" Дмитрий Кудрявцев. - Поэтому включение в реестр НСС вызывает интерес у действительно ответственных и добросовестных производителей. В нашем регионе достаточно много таких предприятий, поэтому я уверен, что желающих подтвердить соответствие продукции ГОСТу в ближайшее время будет еще больше.

В перечень товаров, включенных в реестр НСС, вошли горох, гречка и манка производства "Агро-Альянс", ветчинные консервы "Консервпром", тушенка Лужского консервного завода, гречка, манка и пшено "Ангстрем-трейдинг", молоко производства "Предпортовый", один из видов мороженого "Талосто", субпродукты, мясо кур и полуфабрикаты "МПЗ Русско-Высоцкое", сосиски "Невский трест".

Исследования показывают, что сегодня не все товары, на упаковке которых указан ГОСТ, действительно проходят соответствующие испытания. Это может ввести покупателя в заблуждение и не гарантировать высокого качества. Решением этой проблемы и призвана стать НСС - проект, реализуемый Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом). Эта добровольная система сертификации основана на подтверждении соответствия ГОСТу только в лабораториях организаций системы Росстандарта.

С 2017 года система проходила апробацию в нескольких "пилотных" регионах (Нижегородская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская области и Республика Крым), а затем была развернута по всей стране. Все участники проекта убедились, что благодаря участию в НСС они получили мощный маркетинговый ресурс, расширили возможности успешного участия в процедурах госзакупок, освоили эффективный способ получения конкурентных преимуществ.

Кстати

В связи с ростом интереса к НСС важной задачей для организаций системы Росстандарта становится разъяснение различных аспектов деятельности в области стандартизации и управления качеством. С этой целью ФБУ "Тест-С.-Петербург" регулярно проводит тематические семинары.

Вручение сертификатов НСС стало прологом к очередному семинару для руководителей и специалистов на тему "Службы стандартизации как основа управления качеством в организациях". На нем были рассмотрены вопросы, связанные с введением в действие национального стандарта ГОСТ Р 1.15-2017 "Стандартизация в Российской Федерации. Службы стандартизации на предприятиях. Правила создания и функционирования", разработкой и внедрением стандартов и документов по стандартизации, организацией нормоконтроля. Повышенный интерес к таким мероприятиям со стороны предприятий подтверждает значимость использования инструментов стандартизации для бизнеса - прежде всего с точки зрения повышения конкурентоспособности. А потребителям стандарты гарантируют качество и безопасность продукции и услуг.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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