КС начал рассмотрение порядка предоставления жилья репрессированным

Конституционный суд начал разбирательство дела о порядке предоставления жилья репрессированным гражданам и членам их семей. Закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" прямо предусматривает обязанность субъектов Федерации обеспечить им возможность вернуться на прежнее место жительства, однако столичный закон фактически препятствует реализации этого права, полагают заявители.

Судьи рассматривают сразу три аналогичных заявления от женщин, чьи родители невинно пострадали от карательных мер. Мать Алисы Мейсснер была выслана из Москвы в 1941 году по национальному признаку - немка. Отец Елизаветы Михайловой был полномочным торгово-посольским представителем в Азербайджане, но это не спасло его от лагерей в 1937 году. Семья Евгении Шашевой после отбывания наказания отцом осталась в Республике Коми.

- Заявители прожили всю свою жизнь и сейчас продолжают жить в ссылке, - подчеркивает представитель заявителей Григорий Вайпан. - Статья 13 закона о репрессированных делает их право на возвращение иллюзорным, его реализацию - невозможной.

Департамент городского имущества Москвы, а позднее суды общей юрисдикции отказались поставить женщин на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий на том основании, что ФЗ дает субъектам право устанавливать соответствующий порядок. По мнению полномочного представителя Совета Федерации в КС РФ Андрея Клишаса, здесь и кроется системная ошибка. Вместо того чтобы разработать специальные правила постановки на учет граждан, пострадавших от репрессий, они применили в деле заявителей общие: проживание в Москве не менее 10 лет, признание малоимущими, отсутствие другого жилья в собственности.

- Такая ситуация нарушает конституционные права заявителей, это безусловно, - заявил сенатор. - Требования к постановке на учет в порядке общей очереди совершенно справедливы, но какое отношение они имеют к ситуации заявителей? Их отсылают к нормам, которые не могут быть к ним применены. Но это не делает неконституционным оспоренный закон.

Вместо того чтобы разработать специальные правила постановки на учет граждан, пострадавших от репрессий, они применили общие - жить в Москве 10 лет

Примерно такого же мнения придерживаются и другие представители органов государственной власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт.

Наиболее эмоциональным в ходе публичных слушаний стало выступление полномочного представителя правительства РФ Михаила Барщевского. Семья его деда была репрессирована в 1937 году, из-за этого отец не смог продолжить традицию семьи и стать адвокатом.

В порядке общей очереди Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева смогут получить социальное жилье не ранее чем через 33 года. Эти подсчеты Григорий Вайпан произвел на основании открытых данных, и очевидно, что заявительницы вряд ли доживут до новоселья. Сейчас они попали в замкнутый круг. Ведь 10-летний временной ценз предполагает проживание в Москве, а у них нет жилья в столице. Если же КС РФ примет иное решение, круг может разомкнуться. О дате провозглашения будет объявлено дополнительно.