КС начал рассмотрение порядка предоставления жилья репрессированным

Судьи рассматривают сразу три аналогичных заявления от женщин, чьи родители невинно пострадали от карательных мер. Мать Алисы Мейсснер была выслана из Москвы в 1941 году по национальному признаку - немка. Отец Елизаветы Михайловой был полномочным торгово-посольским представителем в Азербайджане, но это не спасло его от лагерей в 1937 году. Семья Евгении Шашевой после отбывания наказания отцом осталась в Республике Коми.
- Заявители прожили всю свою жизнь и сейчас продолжают жить в ссылке, - подчеркивает представитель заявителей Григорий Вайпан. - Статья 13 закона о репрессированных делает их право на возвращение иллюзорным, его реализацию - невозможной.
Департамент городского имущества Москвы, а позднее суды общей юрисдикции отказались поставить женщин на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий на том основании, что ФЗ дает субъектам право устанавливать соответствующий порядок. По мнению полномочного представителя Совета Федерации в КС РФ Андрея Клишаса, здесь и кроется системная ошибка. Вместо того чтобы разработать специальные правила постановки на учет граждан, пострадавших от репрессий, они применили в деле заявителей общие: проживание в Москве не менее 10 лет, признание малоимущими, отсутствие другого жилья в собственности.
- Такая ситуация нарушает конституционные права заявителей, это безусловно, - заявил сенатор. - Требования к постановке на учет в порядке общей очереди совершенно справедливы, но какое отношение они имеют к ситуации заявителей? Их отсылают к нормам, которые не могут быть к ним применены. Но это не делает неконституционным оспоренный закон.
Примерно такого же мнения придерживаются и другие представители органов государственной власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт.
Наиболее эмоциональным в ходе публичных слушаний стало выступление полномочного представителя правительства РФ Михаила Барщевского. Семья его деда была репрессирована в 1937 году, из-за этого отец не смог продолжить традицию семьи и стать адвокатом.
В порядке общей очереди Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева смогут получить социальное жилье не ранее чем через 33 года. Эти подсчеты Григорий Вайпан произвел на основании открытых данных, и очевидно, что заявительницы вряд ли доживут до новоселья. Сейчас они попали в замкнутый круг. Ведь 10-летний временной ценз предполагает проживание в Москве, а у них нет жилья в столице. Если же КС РФ примет иное решение, круг может разомкнуться. О дате провозглашения будет объявлено дополнительно.