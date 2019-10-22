"Мегафон" и МТС получили частоты для совместного тестирования 5G

МТС и "Мегафон" создадут опытную зону для тестирования 5G в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которая удовлетворила заявки компаний.

Операторы собираются объединить имеющийся у них ресурс и провести совместные тесты сетей пятого поколения в диапазоне частот 2,5-2,7 ГГц, сообщает РБК со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Олега Иванова.

В Москве определены восемь пилотных зон для тестирования 5G. В списке инновационный центр "Сколково", ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк "Зарядье", спорткомплекс "Лужники" и деловой центр "Москва-Сити".