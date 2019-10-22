На Новой Земле построят первую гостиницу для туристов

В этом сезоне российские туристы впервые вышли в лидеры по числу посещений территории национального парка "Русская Арктика". Всего на архипелаге Земля Франца-Иосифа за лето и начало осени побывали 1306 человек, в том числе 262 россиянина. Общее число арктических туристов по сравнению с прошлым годом также выросло - на 21 процент. Но по-прежнему большинство из них составляют иностранцы .

Почему Арктика не значится в числе ведущих направлений внутреннего туризма? Конечно, можно искать причину в менталитете россиян, у которых отдых обычно ассоциируется с южными регионами. Но есть и другой важный фактор - цена. Путешествия в Арктику считаются одними из самых дорогих в мире. По мнению специалистов, снизить их стоимость поможет развитие различных видов арктического туризма.

Сегодня в высоких широтах практикуется прежде всего круизный туризм. Основной маршрут в Западном секторе Российской Арктики пролегает из Мурманска на Северный полюс с заходом на Землю Франца-Иосифа, которая является территорией нацпарка. Такие туры выполняются только на атомном ледоколе "50 лет Победы". Стоимость двухнедельного путешествия доходит до 2,5 миллиона рублей. При этом круизы у туроператоров обычно распроданы на два года вперед.

Более "бюджетный" вариант - отправиться со Шпицбергена только на Землю Франца-Иосифа на судне ледового класса - обойдется примерно в 600 тысяч рублей.

- Высокие широты - это огромные издержки, в первую очередь транспортные, - поясняет заместитель директора по туризму нацпарка "Русская Арктика" Андрей Кунников. - Фрахт атомного ледокола обходится в четыре миллиона рублей в сутки, плюс обеспечение круиза и услуги туристам. Даже с учетом строительства новых ледоколов можно утверждать, что арктический туризм на круизных судах не будет дешевым. Но есть и другие виды путешествий, которые могут сделать Арктику более доступной в финансовом отношении.

С этой целью нацпарк начинает развивать стратегию авиатуризма. Для него понадобится задействовать один-два аэродрома на северных архипелагах. Предполагается, что туристов из Архангельска, Нарьян-Мара или других крупных городов будут вертолетами доставлять, например, на Новую Землю. Там для них построят гостиницу на 50-70 мест, чтобы было где дожидаться морского транспорта. Затем они на небольших судах будут в течение пяти-семи дней путешествовать по арктическим островам, после чего тем же путем вернутся на материк.

- Подобные проекты разрабатываются для острова Хейса Земли Франца-Иосифа и для мыса Желания на Новой Земле, - отмечает Андрей Кунников. - Есть проекты гостиниц, многофункциональных арктических комплексов - своего рода "места сбора" туристов. Надо отметить, что туризм в Западном секторе Российской Арктики только развивается. По сути, он появился в 2009 году с созданием национального парка. И как раз сейчас принимаются дорожные карты развития высокоширотного туризма, мы собираем предложения и разрабатываем комплекс мер, которые необходимо реализовать до 2025 года.

Еще одно перспективное направление - яхтенный туризм. В последнее время яхты все чаще заходят в высокие широты. За исключением отдельных районов, Арктика открыта: любой судовладелец вправе подать в нацпарк заявку на посещение конкретных точек, получить разрешение погранслужбы и оформить все необходимые документы, а турист может отправиться на таком судне пассажиром или даже членом экипажа.

Но яхтинг считается более экстремальным, чем круизы на больших судах, поэтому подходит он далеко не всем.

Туристов из Архангельска, Нарьян-Мара и других крупных городов будут вертолетами доставлять на Новую Землю

- На Шпицбергене мы видели порядка сорока различных яхт, которые занимались обслуживанием туристов, - рассказывает яхтенный капитан, руководитель проекта "Поморская шхуна" Евгений Шкаруба. - Это довольно много, а значит, в северных морях перспективы у такого туризма есть. И все же надо понимать, что в Арктике не будет массового яхтинга, как в Средиземном море, потому что большинство людей хотят загорать и купаться, и только определенная их часть отправится на Север. Но для развития яхтенного туризма на наших арктических территориях надо прежде всего создать инфраструктуру. Необходимы базы, где суда могут отстояться, запастись водой и другими ресурсами.

По словам яхтсмена, даже в южных странах созданием таких баз сначала занимается государство, а потом к их развитию подключается бизнес. Что касается стоимости, то этот вид морского туризма отличается большим ценовым диапазоном.

- В круизном яхтинге можно найти разные варианты - дорогие и комфортные или дешевые и демократичные. Если вокруг этого будет развиваться бизнес, то появятся предложения разных форматов. А выбор - это всегда хорошо. Мы сейчас строим поморскую шхуну и надеемся, что как туристическое и научно-экспедиционное судно она будет востребована именно в высоких широтах, - полагает Евгений Шкаруба.

Кстати, на Северном полюсе тоже можно купаться: для туристов во льдах устраивают бассейн - правда, решаются войти в него далеко не все (температура воздуха летом обычно держится около нуля). И надо отметить, что к Арктической зоне РФ относятся не только северные архипелаги и моря. К примеру, отечественные туроператоры предлагают маршруты по заброшенным деревням на побережье Белого моря. Такая Арктика доступна людям разного достатка уже сейчас.