На Новой Земле построят первую гостиницу для туристов

Почему Арктика не значится в числе ведущих направлений внутреннего туризма? Конечно, можно искать причину в менталитете россиян, у которых отдых обычно ассоциируется с южными регионами. Но есть и другой важный фактор - цена. Путешествия в Арктику считаются одними из самых дорогих в мире. По мнению специалистов, снизить их стоимость поможет развитие различных видов арктического туризма.
Сегодня в высоких широтах практикуется прежде всего круизный туризм. Основной маршрут в Западном секторе Российской Арктики пролегает из Мурманска на Северный полюс с заходом на Землю Франца-Иосифа, которая является территорией нацпарка. Такие туры выполняются только на атомном ледоколе "50 лет Победы". Стоимость двухнедельного путешествия доходит до 2,5 миллиона рублей. При этом круизы у туроператоров обычно распроданы на два года вперед.
Более "бюджетный" вариант - отправиться со Шпицбергена только на Землю Франца-Иосифа на судне ледового класса - обойдется примерно в 600 тысяч рублей.
- Высокие широты - это огромные издержки, в первую очередь транспортные, - поясняет заместитель директора по туризму нацпарка "Русская Арктика" Андрей Кунников. - Фрахт атомного ледокола обходится в четыре миллиона рублей в сутки, плюс обеспечение круиза и услуги туристам. Даже с учетом строительства новых ледоколов можно утверждать, что арктический туризм на круизных судах не будет дешевым. Но есть и другие виды путешествий, которые могут сделать Арктику более доступной в финансовом отношении.
С этой целью нацпарк начинает развивать стратегию авиатуризма. Для него понадобится задействовать один-два аэродрома на северных архипелагах. Предполагается, что туристов из Архангельска, Нарьян-Мара или других крупных городов будут вертолетами доставлять, например, на Новую Землю. Там для них построят гостиницу на 50-70 мест, чтобы было где дожидаться морского транспорта. Затем они на небольших судах будут в течение пяти-семи дней путешествовать по арктическим островам, после чего тем же путем вернутся на материк.
- Подобные проекты разрабатываются для острова Хейса Земли Франца-Иосифа и для мыса Желания на Новой Земле, - отмечает Андрей Кунников. - Есть проекты гостиниц, многофункциональных арктических комплексов - своего рода "места сбора" туристов. Надо отметить, что туризм в Западном секторе Российской Арктики только развивается. По сути, он появился в 2009 году с созданием национального парка. И как раз сейчас принимаются дорожные карты развития высокоширотного туризма, мы собираем предложения и разрабатываем комплекс мер, которые необходимо реализовать до 2025 года.
Еще одно перспективное направление - яхтенный туризм. В последнее время яхты все чаще заходят в высокие широты. За исключением отдельных районов, Арктика открыта: любой судовладелец вправе подать в нацпарк заявку на посещение конкретных точек, получить разрешение погранслужбы и оформить все необходимые документы, а турист может отправиться на таком судне пассажиром или даже членом экипажа.
Но яхтинг считается более экстремальным, чем круизы на больших судах, поэтому подходит он далеко не всем.
- На Шпицбергене мы видели порядка сорока различных яхт, которые занимались обслуживанием туристов, - рассказывает яхтенный капитан, руководитель проекта "Поморская шхуна" Евгений Шкаруба. - Это довольно много, а значит, в северных морях перспективы у такого туризма есть. И все же надо понимать, что в Арктике не будет массового яхтинга, как в Средиземном море, потому что большинство людей хотят загорать и купаться, и только определенная их часть отправится на Север. Но для развития яхтенного туризма на наших арктических территориях надо прежде всего создать инфраструктуру. Необходимы базы, где суда могут отстояться, запастись водой и другими ресурсами.
По словам яхтсмена, даже в южных странах созданием таких баз сначала занимается государство, а потом к их развитию подключается бизнес. Что касается стоимости, то этот вид морского туризма отличается большим ценовым диапазоном.
- В круизном яхтинге можно найти разные варианты - дорогие и комфортные или дешевые и демократичные. Если вокруг этого будет развиваться бизнес, то появятся предложения разных форматов. А выбор - это всегда хорошо. Мы сейчас строим поморскую шхуну и надеемся, что как туристическое и научно-экспедиционное судно она будет востребована именно в высоких широтах, - полагает Евгений Шкаруба.
Кстати, на Северном полюсе тоже можно купаться: для туристов во льдах устраивают бассейн - правда, решаются войти в него далеко не все (температура воздуха летом обычно держится около нуля). И надо отметить, что к Арктической зоне РФ относятся не только северные архипелаги и моря. К примеру, отечественные туроператоры предлагают маршруты по заброшенным деревням на побережье Белого моря. Такая Арктика доступна людям разного достатка уже сейчас.