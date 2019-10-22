В Вологодской области завершается первый этап масштабного дорожного ремонта. К концу года в регионе будут приняты 250 километров отремонтированных дорог местного и регионального значения. А всего к 2024 году планируется привести в порядок 2,5 тысячи километров автодорог. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на эти цели выделят 40 миллиардов рублей.

Дорожный вопрос для Вологодской области более чем актуален. Общая протяженность автомагистралей в регионе составляет 28,4 тысячи километров, это первое место по Северо-Западному федеральному округу и 17-е место по стране. Через Вологодчину проходят огромные транспортные потоки, фактически региональные дороги связывают западные субъекты с уральскими, северные - с южными.

Сейчас в Вологодской области ведется масштабный дорожный ремонт. Например, в следующем году в регионе намерены привести в порядок не менее 280 километров дорог. На эти цели заложено 4,7 миллиарда рублей.

Опыт Вологодчины по дорожному ремонту и строительству обсуждался на международной специализированной выставке "Дорога", прошедшей в Екатеринбурге.

Вологодская область пошла по пути комплексного развития дорожной сети. Так, в рамках нацпроекта вокруг крупнейших городов региона были сформированы Вологодская и Череповецкая агломерации.

Вологду и Череповец отличает крайне выгодное расположение. Например, Череповец находится на пересечении федеральной трассы А-114 "Вологда - Новая Ладога" на западе, а на севере и востоке связан с федеральными трассами А-119 "Вологда - Медвежьегорск" и М-8 "Москва - Архангельск" с выходом на Поморье и Карелию. Также есть прямая дорога на Москву.

Сейчас в Череповце начато строительство второго моста через Шексну. Этого события горожане ждали почти полвека. Строительство данного объекта было запланировано еще в генпланах Череповца 1968 и 1988 годов. Власти региона неоднократно поднимали вопрос о необходимости строительства моста. Наконец в 2017-м году строительство началось.

- Это самый капиталоемкий проект региона за последние 40 лет, на создание моста потребуется порядка 17 миллиардов рублей. Два года назад за счет средств областного бюджета мы начали строить обход, выносить инженерные сети, изымать в муниципальную собственность земельные участки. Также уже заключен контракт на строительные работы. На сегодняшний день мы получили поддержку Министерства транспорта и "Росавтодора" в объеме полутора миллиардов рублей. Сегодня свайное поле уже дошло до фарватера Волго-Балтийского водного пути. Строительная площадка развернута в полном объеме, идет забивка свайного поля и надвижка временного мостового сооружения, с которого и будут монтироваться металлические конструкции вантового моста через реку Шексну. Срок сдачи мы сдвинули с 2025 года на 2022 год, - прокомментировал ход строительства объекта губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Появление нового моста станет одним из импульсов для развития города.Стоит отметить, что сейчас в регионе самой загруженной трассой считается дорога между Вологдой и Череповцом, в дни пиковых нагрузок транспортный поток здесь составляет 40 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас в рамках нацпроекта дорогу расширяют до четырех полос по всей длине, уже построено 19 километров, в следующем году планируется сдать еще шесть километров в районе поселка Шексна.

Строительства второго моста через Шексну ждали почти полвека

Также в 2020 году регион намерен привлечь федеральное финансирование на расширение трассы от Лесково до Стризнево и от череповецкого аэропорта до Шексны.

Масштабное дорожное строительство не обошло стороной и Вологду. Столица региона находится на пересечении транспортных потоков. И раньше фуры, которые следовали из Архангельска, Мурманска, Петербурга, Москвы и других городов, проходили прямо через центр Вологды. Эта ситуация была неудобна всем - как вологжанам, так и транзитным водителям. Еще 11 лет назад началось строительство обхода вокруг Вологды. Первая часть этой магистрали, которая соединяет между собой федеральные трассы, уже сдана, осталось построить последние семь километров. После сдачи новая дорога перейдет в федеральную собственность и станет частью трассы М-8 "Москва - Архангельск".

Правда, чтобы спасти Вологду от пробок, одного только обхода недостаточно. Сам город разделен на несколько частей железной дорогой и рекой. Действующие мосты работают в условиях перманентных перегрузок. Поэтому региональные власти приняли решение о строительстве двух новых мостов (в створе улицы Некрасова и Флотского переулка) и организации малого транспортного кольца. Сейчас заканчивается корректировка проектно-сметной документации по Некрасовскому мосту, и ожидается, что уже в ноябре будет получено заключение государственной экспертизы.

Как отметил Олег Кувшинников, строить мосты регион планирует за счет средств областного бюджета, но в то же время власти Вологодской области собираются обратиться за федеральной поддержкой. Ведь строительство ключевых инфраструктурных объектов требует колоссальных средств, а появление новых мостов сможет стать импульсом для развития города и региона в целом.