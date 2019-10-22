Петербургский школьник угнал автомобиль и продал его на металлолом

В обычном деле о похищении автомобиля в Петербурге оказался необычный фигурант. Машину угнал и продал на металлолом пятнадцатилетний подросток.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, старенький ВАЗ 21063 (1991 года выпуска) пропал от дома на Шуваловском проспекте, 53. Примерно через неделю автомобиль нашелся в разукомплектованном состоянии в одном из пунктов приема металлолома во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сотрудники пункта приема объяснили, что купили машину через сайт объявлений. Вскоре обнаружился и продавец. Им оказался пятнадцатилетний школьник из Приморского района Петербурга. Подростка отпустили под подписку о невыезде, возбудив уголовное дело по статье "кража". Автомобиль вернули хозяину.