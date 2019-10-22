Пропавших в Заполярье мальчиков нашли в Санкт-Петербурге

Двух мальчиков, которые пропали 18 октября в Мончегорске, обнаружили в Санкт-Петербурге. Они добрались туда на попутках, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе СУ СК по Мурманской области. Полицейские обнаружили их на одной из заправочных станций.

Они преодолели на попутках около 1,3 тысячи километров. До приезда родителей мальчиков поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, там они будут ждать приезда родителей. Мотивы, по которым подростки решились на эту поездку, устанавливаются.

- По предварительной информации, Санкт-Петербургом они решили не ограничиваться, а направились тем же способом в Москву, - добавили в пресс-службе. - На одной из заправок на Московском шоссе они остановили дальнобойщика, который сообщил о малолетних "автостопщиках" в полицию.

Напомним, мончегорские подростки пропали вечером в пятницу. Своим родным они сказали, что отправляются погулять. Спустя несколько часов стало ясно, что они пропали. К их поискам подключились силовики и волонтеры. Позже один из пропавших детей сообщил своей сестре, что они едут на попутках в Санкт-Петербург.