Российская Арктика стала больше на 1,2 миллиона квадратных километров

Минприроды РФ завершило дополнительные исследования, которые должны подтвердить принадлежность России значительной доли шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин. Подкомиссия ООН уже признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России. Речь идет о шельфе российских арктических окраинных морей, части Евразийского бассейна (это котловины Нансена и Амундсена и хребет Гаккеля) и центральной части Амеразийского бассейна, которая включает в себя котловину Макарова и комплекс Центрально-Арктических подводных поднятий.

Это означает, что российская территория приобретет участок континентального шельфа в Северном Ледовитом океане площадью около 1,2 миллиона квадратных километров, который содержит прогнозные запасы углеводородов в 4,9 миллиарда тонн условного топлива, помимо других полезных ископаемых, например, руд различных металлов - олова, железа, золота. Есть на морском дне и запасы алмазов и марганца. И 4,9 миллиарда тонн углеводородов - лишь минимальное значение. Дальнейшие исследования могут эти предполагаемые запасы значительно увеличить, отмечают во ВНИИ Океанологии.

Правда, по словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, окончательного признания новых арктических территорий шельфа России со стороны ООН еще предстоит дождаться. Однако в целом уже ясно, что в этом направлении осталось сделать лишь последние шаги, ждать и окончательного решения осталось уже недолго. С момента первой подачи заявки России в ООН о принадлежности шельфа в 2001 году прошло уже 18 лет, с тех пор ученые провели массу исследований для ее обоснования, и в успехе этой работы практически нет сомнений.

Такое "приращение Севером" даст огромный импульс для развития экономики и транспорта в российской части Арктики. Кроме того, оно позволит усилить экологической контроль в этой части мира, поскольку регион является "глобальной кухней" погоды на планете, подчеркивает Сергей Иванов. Россия получит серьезные возможности для того, чтобы вырабатывать в этой сфере собственные нормы и правила и требовать их соблюдения от других стран, поскольку любое загрязнение арктической природы в пределах российского континентального шельфа будет "головной болью", в первую очередь, России.

Но всех - от ученых-экспертов до простых граждан - интересует еще один вопрос: когда запасы этой арктической кладовой начнут приносить практическую пользу стране? Добыча нефти и газа на дне моря в Арктике до сих пор связана с огромными трудностями, а разработка месторождений твердых полезных ископаемых арктического шельфа пока еще выглядит научной фантастикой.

Удаление от континента дает удорожание добычи в шесть раз, а за пределами 200-мильной зоны - еще во столько же

- С нашими технологическим оснащением в глубинной нефтедобыче нам пока не следовало бы выбираться за нефтью за пределы 200-мильной зоны Северного Ледовитого океана, - уверен Валерий Крюков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. - Любое удаление от континента дает удорожание добычи в шесть раз, а за пределами 200-мильной зоны - еще во столько же. Только тогда, когда появятся новейшие недорогие технологии нефтегазодобычи на арктическом шельфе, это может быть экономически эффективно. А пока в Арктике самая дорогая по стоимости добычи нефть. Безусловно, доказательство нашего права на новый участок континентального шельфа Арктики - это хороший задел на будущее. Но думаю, что до освоения его ресурсов дело дойдет только в 2050 году.

Однако вопрос не только в технологиях, но и в законодательной базе развития Арктики, подчеркивает секретарь научного совета АНО "Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера" Михаил Жуков. По его словам, проект "Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года" нуждается в корректировке. Например, по мнению аналитика, документ вообще не предусматривает наличия в составе Арктической зоны РФ морских акваторий. Очевидно, что какая-либо экономическая деятельность в Арктике невозможна без использования моря, точнее - Северного морского пути. Кроме того, концептуальный посыл законопроекта - "преференции в обмен на инвестиции". Речь идет о том, что либо существующее предприятие должно начать новые проекты, либо должно быть создано новое предприятие. Это создает неравные условия для конкуренции, полагает эксперт.

- Что касается технологий работы под водой, то они постепенно совершенствуются, - подчеркивает Михаил Жуков. - Через некоторое время это может стать актуальным. Конечно, не исключено, что на это может уйти несколько десятилетий. Но очень важно заявить: это наша территория! Шельф наш, и работать на нем можно только с согласия и при участии России.