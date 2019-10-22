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22.10.2019 13:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Приращение Севером

Российская Арктика стала больше на 1,2 миллиона квадратных километров
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 237(7995)
Минприроды РФ завершило дополнительные исследования, которые должны подтвердить принадлежность России значительной доли шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин. Подкомиссия ООН уже признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России. Речь идет о шельфе российских арктических окраинных морей, части Евразийского бассейна (это котловины Нансена и Амундсена и хребет Гаккеля) и центральной части Амеразийского бассейна, которая включает в себя котловину Макарова и комплекс Центрально-Арктических подводных поднятий.

Это означает, что российская территория приобретет участок континентального шельфа в Северном Ледовитом океане площадью около 1,2 миллиона квадратных километров, который содержит прогнозные запасы углеводородов в 4,9 миллиарда тонн условного топлива, помимо других полезных ископаемых, например, руд различных металлов - олова, железа, золота. Есть на морском дне и запасы алмазов и марганца. И 4,9 миллиарда тонн углеводородов - лишь минимальное значение. Дальнейшие исследования могут эти предполагаемые запасы значительно увеличить, отмечают во ВНИИ Океанологии.

Фото: iStock
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Правда, по словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, окончательного признания новых арктических территорий шельфа России со стороны ООН еще предстоит дождаться. Однако в целом уже ясно, что в этом направлении осталось сделать лишь последние шаги, ждать и окончательного решения осталось уже недолго. С момента первой подачи заявки России в ООН о принадлежности шельфа в 2001 году прошло уже 18 лет, с тех пор ученые провели массу исследований для ее обоснования, и в успехе этой работы практически нет сомнений.

Такое "приращение Севером" даст огромный импульс для развития экономики и транспорта в российской части Арктики. Кроме того, оно позволит усилить экологической контроль в этой части мира, поскольку регион является "глобальной кухней" погоды на планете, подчеркивает Сергей Иванов. Россия получит серьезные возможности для того, чтобы вырабатывать в этой сфере собственные нормы и правила и требовать их соблюдения от других стран, поскольку любое загрязнение арктической природы в пределах российского континентального шельфа будет "головной болью", в первую очередь, России.

Но всех - от ученых-экспертов до простых граждан - интересует еще один вопрос: когда запасы этой арктической кладовой начнут приносить практическую пользу стране? Добыча нефти и газа на дне моря в Арктике до сих пор связана с огромными трудностями, а разработка месторождений твердых полезных ископаемых арктического шельфа пока еще выглядит научной фантастикой.

Удаление от континента дает удорожание добычи в шесть раз, а за пределами 200-мильной зоны - еще во столько же

- С нашими технологическим оснащением в глубинной нефтедобыче нам пока не следовало бы выбираться за нефтью за пределы 200-мильной зоны Северного Ледовитого океана, - уверен Валерий Крюков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. - Любое удаление от континента дает удорожание добычи в шесть раз, а за пределами 200-мильной зоны - еще во столько же. Только тогда, когда появятся новейшие недорогие технологии нефтегазодобычи на арктическом шельфе, это может быть экономически эффективно. А пока в Арктике самая дорогая по стоимости добычи нефть. Безусловно, доказательство нашего права на новый участок континентального шельфа Арктики - это хороший задел на будущее. Но думаю, что до освоения его ресурсов дело дойдет только в 2050 году.

Фото: iStock
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Однако вопрос не только в технологиях, но и в законодательной базе развития Арктики, подчеркивает секретарь научного совета АНО "Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера" Михаил Жуков. По его словам, проект "Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года" нуждается в корректировке. Например, по мнению аналитика, документ вообще не предусматривает наличия в составе Арктической зоны РФ морских акваторий. Очевидно, что какая-либо экономическая деятельность в Арктике невозможна без использования моря, точнее - Северного морского пути. Кроме того, концептуальный посыл законопроекта - "преференции в обмен на инвестиции". Речь идет о том, что либо существующее предприятие должно начать новые проекты, либо должно быть создано новое предприятие. Это создает неравные условия для конкуренции, полагает эксперт.

- Что касается технологий работы под водой, то они постепенно совершенствуются, - подчеркивает Михаил Жуков. - Через некоторое время это может стать актуальным. Конечно, не исключено, что на это может уйти несколько десятилетий. Но очень важно заявить: это наша территория! Шельф наш, и работать на нем можно только с согласия и при участии России.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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