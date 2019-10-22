У вологодских почтальонов появятся велосипеды

Вологодских почтальонов, работающих в сельской местности, пересадят на велосипеды. Для них уже купили 388 экземпляров двухколесного транспорта.

Велосипеды особенно актуальны для глубинки: ведь почтальонам приходится проделывать долгий путь пешком, чтобы доставить письма и газеты.

Кстати, в регионе посчитали, сколько километров преодолели почтальоны с начала года: оказалось, что 2,7 миллиона километров. За это время они обслужили 1,2 миллиона жителей Вологодчины. Больше всех прошли почтальоны Вологодского, Череповецкого и Сокольского почтамтов. Всего же в Вологодской области насчитывается 1539 доставочных участков и 1432 почтальона. Почти каждый день они разносят населению пенсии, социальные пособия, корреспонденцию, журналы, газеты и посылки. Теперь вологодским Печкиным станет полегче. Они будут проезжать все эти миллионы километров на двухколесном транспорте. У новых велосипедов алюминиевые обода с усиленным профилем, стальная рама, светоотражатели, а еще багажник и передняя корзина на десять килограммов. Так что там поместятся и письма, и газеты с журналами. А иногда почтальоны по просьбе жителей дальних сел привозят им и нужные продукты.