В Баренцевом море судно с 10 рыбаками подало сигнал SOS

В восточной части Баренцева моря потеряло ход рыбопромысловое судно МК-0355 "Полярис" с 10 членами экипажа на борту. Рыбаки подали сигнал SOS. Спасательное судно "Мурманрыба", направленное к ним на помощь, берет траулер на буксир.

- Выяснилось, что при подъеме собственного трала судно намотало его на винт, - сообщил корреспонденту "РГ" начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ (Северного ЭО АСР) Анатолий Леонтьев. - Сложность в том, что намечается усиление юго-юго-западного ветра, высота волны уже около 2-3 метров. Такая погода превращает взятие судна на буксир в сложную операцию. Жду доклада по этому поводу буквально с минуты на минуту.

Сейчас "Полярис" находится примерно в 90 милях от берега. Его предстоит отвести на буксире в порт Мурманск, чтобы устранить повреждения. По словам Анатолия Леонтьева, среди экипажа пострадавших нет. Люди обеспечены едой и питьем, аварийно-спасательные средства приведены в готовность.