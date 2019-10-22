"Тело оставь на память" - так называется выставка художника Алексея Роумана, открывшаяся в Музее современного искусства Эрарта, в Петербурге.

Автору 39 лет, и потому, наверное, переход к цифровой эпохе он ощущает с особой чувствительностью, свойственной его поколению. Еще застал времена, когда картошка на "шести сотках" была серьезным подспорьем для бюджета семьи ("золотые" клубни в скульптуре "Прииск" - наглядное тому свидетельство), но уже привык, что отражение жизни в виртуальном мире может быть важнее реальности.

Его художественные работы, как правило, очень лаконичны, но смысл их - прозрачен и глубок. Вот диптих Dead и Live, мертвый и живой, два больших планшета, на которых эти слова выдавлены шрифтом Брайля посередине. Только те, что про жизнь, - бугорками наружу, как и положено, а те, что про смерть, - ямочками, внутрь. Ведь смерть - это всегда минус…

Своей главной работой сам автор называет полотно "Клякса N1". На самом деле, если присмотреться, эта "клякса" очень напоминает двуглавого орла. А еще - пятно Роршаха (психодиагностический тест, определяющий тип личности). А еще здесь можно увидеть срезы мозга, как они выявляются при томографии… Но главное, считает сам автор, это развернутость полотна на две стороны света, в Европу и Азию, на два полушария мозга, без единения которых невозможна нормальная жизнь.

Роумана, похоже, вообще очень занимает игра в перевертыши. Вот композиция "Эволюция". Семь фигур, напоминающих кегли, выстроились по росту. Это люди? Они растут? Да как посмотреть. Если слева направо, как устроена западная письменность, то нет. А если справа налево, как читают и пишут во многих арабских странах, то да. Если перевернуть эти фигурки, они напоминают капли нефти. А если осознать, что несмотря на изменение размеров, облик их остается прежним, то нетрудно убедиться, что настоящей, сущностной эволюции тут вовсе и нет. Приращение идет лишь в количественном смысле, не в качественном.

Не все знают, что "Урей" - это символ власти фараона в Древнем Египте, он похож на ленту в виде змеи, опоясывающей головной убор властителя. В очень экспрессивной и выразительной работе Алексея Роумана "Урей" - это современный мужской галстук, в сердцах сдернутый с шеи и вьющийся наподобие кобры.

Кураторы выставки отмечают, "Тело оставь на память" - это манифест художника о будущем, о столкновении старого и нового миров. Может, еще и поэтому автора так завораживает тема зарождения жизни. На многих его работах сперматозоид - главный герой. И даже очень красивая фигура "Адам", так похожая на яблоко с хвостиком, на самом деле - портрет сперматозоида, впившегося в яйцеклетку. А полотно "След" отчетливо напоминает облик еще нерожденного ребенка, скорчившегося в утробе матери. Но если перевернуть его вверх ногами - мы увидим роденовского "Мыслителя". И следы пальцев на этом полотне - словно оттиски всех тех прикосновений, которые претерпевает наша душа за свою жизнь.

В детстве Алексей Роуман, ребенок с необычными художественными способностями, стал одним из героев цикла документальных фильмов, снятых о так называемых "детях индиго". Потом в его биографии был Московский текстильный университет, после окончания которого Алексей Роуман занимался дизайном одежды.

Персональная выставка в музее Эрарта - его первая художественная выставка. И она с очевидностью показывает: перед нами зрелый и очень интересный, изобретательный мастер.