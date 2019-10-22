В Петербург стали приходить лисы и кабаны

Жители Петербурга стали замечать в черте города лис. Причем даже не на окраинах, а практически в историческом центре. В частности, одну из них видели на Гренадерском мосту (он соединяет Петроградскую и Выборгскую стороны).

Специалисты петербургского комитета по природопользованию объясняют, что лисы забредают в город из лесов Ленинградской области в поисках пищи. Экологи призывают горожан, увидевших лису, не приближаться к зверю и вообще постараться не привлекать к себе внимания, чтобы не спровоцировать вспышку агрессии. Лиса - умное животное, она способна самостоятельно вернуться в свою родную среду, отмечают в комитете.

Кроме того, на этой неделе в Петербурге видели диких кабанов. Более того, одного из них на Парашютной улице сбил автомобиль.

Зоозащитники подчеркивают: чаще всего диким животным помощь человека не нужна и лучше всего при встрече с гостем из леса никаких действий не предпринимать. Однако если зверь явно в бедственном положении, стоит сообщить об этом сотрудникам комитета по природопользованию по телефону (812) 417-59-28 или экстренных служб по телефону 112.