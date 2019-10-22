Петербуржцы теперь смогут передать показания за потребленное горячее водоснабжение (ГВС), используя чат-бот на официальном сайте ресурсоснабжающей компании. Петербургские теплоэнергетики расширяют перечень способов, которыми могут воспользоваться горожане. До этого для удобства потребителей появилась специальная кнопка "Таплинк" в Instagram-профиле компании.

Чтобы сделать общение с программой более удобным, разработчики сервиса придумали ему имя и облик. Вентиль Веня - забавное серое существо в круглой красной шапочке - вентиле крана. С ним можно "познакомиться", сначала нажав на кнопку чат-бота в левом нижнем углу экрана, а затем - на кнопку "Кто ты" в открывшемся диалоговом окне.

- Я чат-бот. С моей помощью вы можете внести показания счетчиков ГВ, либо узнать, какими способами это можно сделать, - получите стандартный ответ.

Сервис запущен буквально два дня назад, сейчас он проходит процедуру тестирования, и в компании еще нет данных о том, сколько клиентов уже познакомились с Веней и воспользовались его помощью. С ним можно пообщаться в свободной форме, но тема должна касаться только ГВС и счетчиков. На вопросы наподобие "Почему у нас нет горячей воды" цифровой собеседник отвечает стандартно "Я чат-бот…" и далее. Зато он уже умеет разнообразить приветствия: "Какая встреча!" или "С возвращением!" А в будущем, обещают в компании, функционал онлайн-ассистента расширится: "Робота обучат предоставлять справочную информацию, в том числе номера телефонов, а также принимать жалобы горожан на управляющие компании".

- Запуск чат-бота позволит разгрузить кол-центр, куда граждане обращаются прежде всего с целью подачи данных о ГВС, - рассказал генеральный директор ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" Иван Болтенков. - Внедрение сервиса идет в ногу со временем и отвечает задачам цифровизации, информационной открытости и повышения удобства использования сайта.

В будущем робота обучат предоставлять справочную информацию, принимать жалобы на управляющие компании

Отметим, что в Петербурге существует сразу несколько цифровых сервисов, позволяющих удаленно передавать показания приборов учета. Помимо того что эти данные можно сообщать по телефону компании - поставщика услуги - например, холодной воды, газа или электричества, их можно вводить на сайтах через личный кабинет, а показания электросчетчика даже передать с помощью СМС. У некоторых поставщиков через сайт услугу можно сразу оплатить. Кроме того, в большинстве управляющих компаний есть свой способ получения данных - их передают через соцсети, по старинке ручкой записывают в домовую книгу и даже сообщают лично и устно специальному дежурному.

Кстати

В этом году в Санкт-Петербурге впервые был остановлен рост цен на услуги ЖКХ. Тарифы на отопление и горячее водоснабжение во втором полугодии 2019 года не только не выросли, но и стали меньше на 0,6 процента - этому способствовала договоренность между ресурсоснабжающими организациями и городскими властями.

В Смольном подсчитали, что общее сокращение аппетитов поставщиков энергоресурсов позволит горожанам сэкономить в общей сложности 3 миллиарда рублей за год.