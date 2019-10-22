В Вологодской области объявили режим ЧС из-за затяжных дождей

В Вологодской области введен режим ЧС из-за двойной нормы осадков, которая выпала в регионе за последние два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

- Затяжные дожди и низкие температуры на протяжении последних трех месяцев существенно повлияли сначала на срок созревания и урожайность, а затем и на уборку ряда сельскохозяйственных культур, - сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС правительства области. - Сегодня техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами, часть урожая нам просто не собрать.

Аграриям Вологодчины удалось убрать лишь 23 процента льна и 80 процентов зерновых и зернобобовых. Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 миллионов рублей. В частности, потеря льна оценена предварительно в 31,4 миллиона рублей. Убрано 56,2 тысячи тонн картофеля (81 процент от нормы) и 7,4 тонн овощей открытого грунта (93 процента от плана). Работа на полях, если позволит погода, будет продолжаться до середины ноября.

- В бюджете на 2020 год заложены дополнительные 20 миллионов на закупку семян, - сообщил начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.