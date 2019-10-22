Новости

Мосгаз опроверг сообщение о повреждении газопровода на Сколковском шоссе 16:25
Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине 16:22
Костромских чиновников наказали за ошибки на ОГЭ 16:20
В Москве бюджетные расходы на образование в 2020 году возрастут на 25% 16:13
До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой 16:13
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский" 16:08
Дочь чемпиона "Формулы 1" скончалась от наркотической зависимости 16:07
Почта России и IQ Media продолжат сотрудничество 16:05
Ученые определили, что за древнее существо нашли в Канаде 16:04
За погибших при пожаре в Ростове Великом выплатят по 100 тысяч рублей 16:03
ГД одобрила в I чтении продление приостановки выплат по советским вкладам 16:01
Беларусь по экспорту софта на душу населения стала одним из лидеров СНГ 15:59
На Ямале взрыв газового баллона обрушил гаражи, пострадал человек 15:42
В Африку начнут экспортировать российские самолеты 15:34
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся 15:25
Медведев: Научное сотрудничество между странами не преодолеет санкции 15:24
"Мегафон" и МТС получили частоты для совместного тестирования 5G 15:23
Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер 15:20
Медведев допустил строительство ВСМ Москва-Минск 15:20
Моника Беллуччи с новой стрижкой стала лицом русского глянца 15:16
В Вологодской области объявили режим ЧС из-за затяжных дождей 15:13
Засуха и голод убили 55 слонов за два месяца в Зимбабве 15:12
В Севастополе соберут около 20 тысяч тонн винограда 15:11
В Челябинске пожаловались на ветеринара, спасавшего питомцев от эвтаназии 15:07
В Осло угонщик на "скорой помощи" сбил несколько человек 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 15:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Вологодской области объявили режим ЧС из-за затяжных дождей

Текст: Алексей Михайлов

В Вологодской области введен режим ЧС из-за двойной нормы осадков, которая выпала в регионе за последние два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Центральный аппарат СК займется делом о прорыве дамб под Красноярском

- Затяжные дожди и низкие температуры на протяжении последних трех месяцев существенно повлияли сначала на срок созревания и урожайность, а затем и на уборку ряда сельскохозяйственных культур, - сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС правительства области. - Сегодня техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами, часть урожая нам просто не собрать.

Аграриям Вологодчины удалось убрать лишь 23 процента льна и 80 процентов зерновых и зернобобовых. Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 миллионов рублей. В частности, потеря льна оценена предварительно в 31,4 миллиона рублей. Убрано 56,2 тысячи тонн картофеля (81 процент от нормы) и 7,4 тонн овощей открытого грунта (93 процента от плана). Работа на полях, если позволит погода, будет продолжаться до середины ноября.

- В бюджете на 2020 год заложены дополнительные 20 миллионов на закупку семян, - сообщил начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Посольство Ирана подтвердило смерть дочери посла
Количество заключенных в России достигло исторического минимума
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России