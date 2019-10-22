В Заполярье стартовал региональный проект "Умные города Мурманской области", с помощью которого предполагается автоматизировать управление городскими отраслями на основе цифровых технологий.

Пилотным муниципалитетом, где эти планы начали воплощаться в жизнь, стал город Полярные Зори. С 2019 по 2024 год там будет создаваться цифровая инфраструктура управления. Она будет представлять собой аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", цифровые сервисы учета мнения граждан и электронного голосования по общегородским вопросам, внедрение информационных технологий в систему управления городским коммунальным хозяйством. В Полярных Зорях уже действует интерактивная карта города, где обозначены "проблемные" городские объекты. К любому из них, обозначенному на карте, горожане могут добавить комментарий: например, "разрушена лестница, ведущая к дому" или "требуется ремонт облицовки стены". В ответе на этот комментарий городские власти сообщают о принятых мерах. Это избавляет от необходимости заваливать письменными жалобами городские инстанции и месяцами ожидать ответа. Кроме того, очень легко проконтролировать, действительно ли чиновники принимают те меры, о которых сообщают.

- Что касается безопасности граждан в нашем городе, то мы намерены установить систему видеонаблюдения с аудиодатчиками, которые срабатывают на "тревожные" звуки - например, выстрелы, хлопки, громкие крики, - отметил замглавы города Полярные Зори Юрий Пирогов. - Это позволит оперативным службам в случае необходимости быстро среагировать, раскрыть преступление или предотвратить его.

Недавно к проекту цифровизации присоединился Мурманск. Впрочем, в реальности областной центр стал первым городом Заполярья, где в системе городского управления начали внедрять информационные технологии. Это сразу дало ощутимый эффект. Примером может служить автоматизированная система учета и оплаты проезда пассажиров в общественном транспорте, которая действует с 2016 года. Она изрядно снизила затраты областного бюджета, за счет которых компенсировались расходы перевозчика на обслуживание льготных категорий пассажиров, поскольку появилась возможность точно знать, сколько поездок совершили льготники. В итоге за 2017 год удалось сэкономить огромную сумму - 71,4 миллиона рублей. Кроме того, для удобства пассажиров было разработано несколько видов транспортных карт, запущена оплата проезда банковскими картами, что снизило издержки по инкассации, облегчило работу кондукторов и повысило лояльность населения к общественному транспорту.

Важно, чтобы одни и те же технологии одновременно внедрялись во всех учреждениях

Не меньшую экономию цифровизация способна дать в сфере ЖКХ. В офисе одной из крупных компаний Мурманска установлена система дистанционного управления отоплением, позволяющая полностью исключить "перетопы" и "недотопы", от которых в Заполярье страдают жильцы большинства многоэтажек и сотрудники многочисленных офисов. Например, днем система поддерживает режим "комфорт" - плюс 21 градус. В шесть вечера температура автоматически начинает понижаться, пока не дойдет до 19 градусов, так как сотрудники уже разошлись и нет необходимости топить сильнее. В три часа ночи температура повышается, чтобы нагреть помещение перед приходом сотрудников на работу. Таким путем можно уменьшить плату за тепло примерно на 20 процентов. Кроме того, в случае аварии система автоматически посылает сигнал в аварийную службу.

Еще один "умный" проект - система электронного документооборота (СЭД), которая внедрена в областной администрации и успела хорошо себя зарекомендовать.

Электронный документооборот совмещает в себе планирование каких-либо дел и работу с документами. Допустим, начальник какого-либо отдела получает документ, который необходимо исполнить, направляет его в СЭД и назначает ответственного за исполнение. Сделать это можно с рабочего компьютера, с планшета и даже с телефона, и при этом необязательно находиться в рабочем кабинете. С помощью определенных инструментов можно видеть сроки исполнения и этапы выполнения работ. Таким же образом можно проводить любые совещания и планерки.

- Хорошо внедренный СЭД - это отличная штука, - комментирует Николай Арбаев, системный администратор одной из крупных бюджетных организаций. - Он экономит массу бумаги, а главное - времени. Но при этом очень важно, чтобы одна и та же система одновременно внедрялась во всех департаментах, отделах или учреждениях. Хуже всего, когда у одних внедряется один продукт, а у других - другой, несовместимый с первым. Тогда процессы не ускоряются,а замедляются.

При удачно выбранном варианте цифровизации эффект экономии времени может быть огромным, рассказал Дмитрий Гришин, руководитель направления развития базовой платформы "Умный город" одной из компаний, занимающейся внедрением инфраструктурных решений. Об этом говорит опыт внедрения системы "Умный город" в одном из муниципалитетов.

- Как выяснилось, при отсутствии информационной системы учета в городском хозяйстве потери времени за месяц составляют 140 лет, а при подготовке типовых ответов - 100 лет, - подчеркнул эксперт. - Такими получаются временные затраты, если сотрудники вынуждены по каждому поводу самостоятельно бегать с бумажками, а не обращаться с помощью компьютера и информационной системы к необходимым базам данных. Внедрение современных информационных решений позволяет увеличить производительность в среднем на 100 процентов.

Чтобы помогать городам Заполярья "умнеть", в Мурманске будет создан центр Smart City Lab, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Центр станет единой площадкой, где будут разрабатываться и испытываться инновационные технологии в управлении городским хозяйством в условиях арктических регионов. Кроме городского хозяйства, специалисты Smart City Lab в Мурманске будут заниматься разработкой и внедрением универсальных электронных карт для жителей региона, систем навигации, технологий управления транспортным трафиком, сервисов обратной связи жителей с властями.