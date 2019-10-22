Проект бюджета Севастополя поступил в местный парламент. В 2020 году расходы региона вырастут почти на 20 процентов, до 61 миллиарда рублей.

Как рассказал директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп, более 17 миллиардов рублей, или 30 процентов всех средств, составят социальные расходы. 10,7 миллиарда заложено на зарплату бюджетников, что на 14 процентов больше, чем в 2019 году. Сумма выросла в соответствии с "майскими указами" президента, а также вследствие найма персонала для новых социальных учреждений. Почти на 33 процента, до 4,5 миллиарда рублей, вырастут социальные выплаты из бюджета.

В целом на социальную и культурную сферу предусмотрено более 30 миллиардов рублей, что на 26 процентов больше показателей 2019 года.

Капитальные расходы станут больше на 27 процентов. На ремонт дорог заложено 11,7 миллиарда рублей, на строительство объектов федеральной целевой программа развития Крыма и Севастополя - 19,6 миллиарда рублей. Кроме целевых трансфертов из федерального бюджета город получит девять миллиардов рублей из бюджета Москвы на благоустройство и создание комфортной городской среды.

Доходы Севастополя вырастут почти на 27 процентов, до 57,7 миллиарда рублей. При этом бюджет останется более чем на 70 процентов дотационным. Собственные доходы составят 16,3 миллиарда рублей. Из них 55 процентов, или девять миллиардов, занимает налог на доходы физлиц.

- Собственные доходы стабильно растут почти на восемь процентов в год, - рассказал Владимир Штоп. - В 2020 году основной прирост дадут НДФЛ и акцизы.

Дефицит бюджета в будущем году будет 3,4 миллиарда рублей, тогда как в текущем - более шести миллиардов.

В целом при расчетах бюджета учтен рост валового регионального продукта в 2020 - 2022 году на 2,5 процента в год. Рост цен на будущий год запланирован на 4,5 процента.

Как рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, в этом году власти постараются не затягивать принятие бюджета и утвердят его на заседании Заксобрания 26 ноября. Год назад главный финансовый документ был принят лишь 25 декабря.

- Впервые в новейшей истории Севастополя правительство города вовремя внесло бюджет в Заксобрание, - отметил спикер парламента Владимир Немцев. - Уверен, что примем городской бюджет в срок.