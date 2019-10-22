Новости

Мосгаз опроверг сообщение о повреждении газопровода на Сколковском шоссе 16:25
Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине 16:22
Костромских чиновников наказали за ошибки на ОГЭ 16:20
В Москве бюджетные расходы на образование в 2020 году возрастут на 25% 16:13
До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой 16:13
В Норильске три человека погибли в результате аварии на руднике 16:08
Дочь чемпиона "Формулы 1" скончалась от наркотической зависимости 16:07
Почта России и IQ Media продолжат сотрудничество 16:05
Ученые определили, что за древнее существо нашли в Канаде 16:04
За погибших при пожаре в Ростове Великом выплатят по 100 тысяч рублей 16:03
ГД одобрила в I чтении продление приостановки выплат по советским вкладам 16:01
Беларусь по экспорту софта на душу населения стала одним из лидеров СНГ 15:59
На Ямале взрыв газового баллона обрушил гаражи, пострадал человек 15:42
В Африку начнут экспортировать российские самолеты 15:34
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся 15:25
Медведев: Научное сотрудничество между странами не преодолеет санкции 15:24
"Мегафон" и МТС получили частоты для совместного тестирования 5G 15:23
Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер 15:20
Медведев допустил строительство ВСМ Москва-Минск 15:20
Моника Беллуччи с новой стрижкой стала лицом русского глянца 15:16
В Вологодской области объявили режим ЧС из-за затяжных дождей 15:13
Засуха и голод убили 55 слонов за два месяца в Зимбабве 15:12
В Севастополе соберут около 20 тысяч тонн винограда 15:11
В Челябинске пожаловались на ветеринара, спасавшего питомцев от эвтаназии 15:07
В Осло угонщик на "скорой помощи" сбил несколько человек 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найти свой берег

На спасение астраханских прибрежных поселков нужно около десяти миллиардов рублей
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 237(7995)
Дома 50 тысяч астраханцев, проживающих в 22 береговых поселках, - под угрозой подтопления. Федеральная программа "Развитие водохозяйственного комплекса в РФ", по которой региону выделяют субсидии на берегоукрепление, прекращает действие в следующем году. Областное правительство подало заявку на ее продление, но решение пока не принято.
Фото: Анатолий Деникин Старые баржи официально признали гидротехническими сооружениями: они защищают берег от удара волны. Фото: Анатолий Деникин
Старые баржи официально признали гидротехническими сооружениями: они защищают берег от удара волны. Фото: Анатолий Деникин

Каждую весну в волжское понизовье устремляются тонны талого снега. Собираясь со всей Волги (а это 3,5 тысячи километров), они становятся настоящей угрозой для прибрежных сел дельты. Жители готовятся к паводку заранее: устраивают субботники, укрепляя берега мешками с грунтом, власти выделяют спецтехнику и материалы для подсыпки защитных дамб. Но водная стихия непредсказуема.

Фото: Пресс-служба МЧС
Число жертв трагедии на дамбе под Красноярском возросло до 17 человек

- Мы в опасности, - обеспокоена глава поселка Средневолжского в Енотаевском районе Сауле Джумалиева. - Вода бьет прямо в вал, каждый год его укрепляем: за три года с шести до десяти метров расширили. Но это просто грунт, который может быть легко смыт. Если Волга поднимется до уровня вала, то вода хлынет в поселок, а в нем 1700 жителей.

Дополнительной защитой этого берега являются старые металлические баржи. Прикрепленные к набережной толстыми тросами, с 80-х годов прошлого века они держат удар волны первыми. Эти баржи областная комиссия по ЧС даже официально признала гидротехническими сооружениями. Но большая вода их заметно покорежила, поэтому надежда на такую защиту с каждым годом слабеет.

В соседних Замьянах и того хуже: у берегового вала барж нет. Жители обоих поселков настаивают на спрямлении русла Волги: это позволит изменить течение, и волны не будут с таким натиском разрушать берег. Фантастика? Вовсе нет. В 2015 году спрямлением русла укротили реку Урень в Ульяновской области, которая затопляла в паводок поселки, в 2018-м - Иньву в Коми. Но Волгу по ширине и глубине с этими реками, конечно, не сравнить. Поэтому затраты и сроки будут гораздо больше. Пока на этот проект нет даже проектно-сметной документации. В качестве альтернативного варианта рассматривается переселение жителей, но, по словам Сауле Джумалиевой, старики, а их большинство, не хотят бросать дома, в которых прожили больше полувека.

Фото: Владимир Янченко
Как помочь экосистеме Волги

Боятся силы волжской волны и в поселке Черный Яр. В довоенные годы в населенном пункте рухнули четыре прибрежные улицы и размыло кладбище. Глава поселка Дмитрий Заплавный показал, как высоченный берег Яра, которому, на первый взгляд, ничего не страшно, рассекла глубокая промоина. Если этот овраг не засыпать, быть беде.

В прошлом году обрушился вал в селе Растопуловка Приволжского района. Страдают от паводка жители Икрянинского, Красноярского и Наримановского районов.

На берегоукрепление всех проблемных поселков в области потребуется около десяти миллиардов рублей. Сейчас облправительство ждет ответа от Минэкономразвития РФ о продлении федеральной программы и выделении необходимых средств региону. И жителям прибрежных поселков тоже пока остается только ждать.

А как у соседей

В Волгоградской области за последние годы берегоукрепительные мероприятия провели в региональном центре, а также в городах Николаевске и Дубовке и в поселке Светлый Яр. В общей сложности укрепили зону около пяти километров. К концу ноября следующего года должны завершить работы на участке берега Волги от Центрального до Краснооктябрьского района Волгограда. Цена контракта - 911,2 миллиона рублей. Общий вес металлоконструкций для берегоукрепления составит две тысячи тонн. Объем монолитного бетона - свыше тысячи кубометров, а сборного железобетона - 834 кубометра. Здесь будет основание для продолжения рокадной дороги, которая пройдет в сторону Тракторозаводского района. Идет проектирование еще пяти отрезков общей протяженностью 5,5 километра в Ворошиловском и Советском районе. Уже известна стоимость строительства четырех из этих участков - четыре миллиарда рублей.

Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Посольство Ирана подтвердило смерть дочери посла
Количество заключенных в России достигло исторического минимума
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России