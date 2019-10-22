Дома 50 тысяч астраханцев, проживающих в 22 береговых поселках, - под угрозой подтопления. Федеральная программа "Развитие водохозяйственного комплекса в РФ", по которой региону выделяют субсидии на берегоукрепление, прекращает действие в следующем году. Областное правительство подало заявку на ее продление, но решение пока не принято.

Каждую весну в волжское понизовье устремляются тонны талого снега. Собираясь со всей Волги (а это 3,5 тысячи километров), они становятся настоящей угрозой для прибрежных сел дельты. Жители готовятся к паводку заранее: устраивают субботники, укрепляя берега мешками с грунтом, власти выделяют спецтехнику и материалы для подсыпки защитных дамб. Но водная стихия непредсказуема.

- Мы в опасности, - обеспокоена глава поселка Средневолжского в Енотаевском районе Сауле Джумалиева. - Вода бьет прямо в вал, каждый год его укрепляем: за три года с шести до десяти метров расширили. Но это просто грунт, который может быть легко смыт. Если Волга поднимется до уровня вала, то вода хлынет в поселок, а в нем 1700 жителей.

Дополнительной защитой этого берега являются старые металлические баржи. Прикрепленные к набережной толстыми тросами, с 80-х годов прошлого века они держат удар волны первыми. Эти баржи областная комиссия по ЧС даже официально признала гидротехническими сооружениями. Но большая вода их заметно покорежила, поэтому надежда на такую защиту с каждым годом слабеет.

В соседних Замьянах и того хуже: у берегового вала барж нет. Жители обоих поселков настаивают на спрямлении русла Волги: это позволит изменить течение, и волны не будут с таким натиском разрушать берег. Фантастика? Вовсе нет. В 2015 году спрямлением русла укротили реку Урень в Ульяновской области, которая затопляла в паводок поселки, в 2018-м - Иньву в Коми. Но Волгу по ширине и глубине с этими реками, конечно, не сравнить. Поэтому затраты и сроки будут гораздо больше. Пока на этот проект нет даже проектно-сметной документации. В качестве альтернативного варианта рассматривается переселение жителей, но, по словам Сауле Джумалиевой, старики, а их большинство, не хотят бросать дома, в которых прожили больше полувека.

Боятся силы волжской волны и в поселке Черный Яр. В довоенные годы в населенном пункте рухнули четыре прибрежные улицы и размыло кладбище. Глава поселка Дмитрий Заплавный показал, как высоченный берег Яра, которому, на первый взгляд, ничего не страшно, рассекла глубокая промоина. Если этот овраг не засыпать, быть беде.

В прошлом году обрушился вал в селе Растопуловка Приволжского района. Страдают от паводка жители Икрянинского, Красноярского и Наримановского районов.

На берегоукрепление всех проблемных поселков в области потребуется около десяти миллиардов рублей. Сейчас облправительство ждет ответа от Минэкономразвития РФ о продлении федеральной программы и выделении необходимых средств региону. И жителям прибрежных поселков тоже пока остается только ждать.

А как у соседей

В Волгоградской области за последние годы берегоукрепительные мероприятия провели в региональном центре, а также в городах Николаевске и Дубовке и в поселке Светлый Яр. В общей сложности укрепили зону около пяти километров. К концу ноября следующего года должны завершить работы на участке берега Волги от Центрального до Краснооктябрьского района Волгограда. Цена контракта - 911,2 миллиона рублей. Общий вес металлоконструкций для берегоукрепления составит две тысячи тонн. Объем монолитного бетона - свыше тысячи кубометров, а сборного железобетона - 834 кубометра. Здесь будет основание для продолжения рокадной дороги, которая пройдет в сторону Тракторозаводского района. Идет проектирование еще пяти отрезков общей протяженностью 5,5 километра в Ворошиловском и Советском районе. Уже известна стоимость строительства четырех из этих участков - четыре миллиарда рублей.